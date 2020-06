DayDreamer- Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 22 al 26 giugno 2020: lite furiosa tra Sanem e Can

Nuova settimana di DayDreamer- Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer- Le Ali del Sogno. Inizia una nuova settimana per la soap opera turca di Canal 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler relativi alle puntate in onda da lunedì 22 giugno a venerdì 26 giugno 2020, svelano che Can e Sanem avranno un’accesa discussione.

L’affascinante fotografo si occuperà di una campagna con Arzu, quindi la ragazza per gelosia la farà cadere provocando la rabbia del datore di lavoro. Cosa accadrà dopo? Nel prosieguo dell’articolo il resto delle anticipazioni.

Sanem e Can litigano per Arzu

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno svelano che i genitori di Sanem decideranno di vendere la boutique di alimentari perché sono sommersi dai debiti e non riescono a saldarli. Nel frattempo la figlia continuerà a sabotare i piani di Can sottostando agli ordini di Emre. Successivamente la ragazza avrà una forte discussione col fotografo. Influenzata dal giudizio del datore di lavoro, non riuscirà per niente a relazionarsi con l’affascinante Can.

Intanto in agenzia si scoprirà qualcosa di brutto. Arzu continuerà ad essere attratta da Can, mentre Sanem la farà cadere perché prova gelosia nei suoi confronti. Lui vedrà tutto e sarà costretto a rimproverla. I due arriveranno a un punto di rottura e addirittura non si parleranno più. Subito dopo Emre chiederà un nuovo favore a Sanem per sabotare i piani del fratello.

Il nuovo piano diabolico di Aylin ai danni di Can

Gli spoiler della prossima settimana svelano anche che nell’agenzia pubblicitaria ci sarà un’ispezione che Sanem avrà il compito di sabotare. La ragazza troverà un topo da liberare al momento giusto. Oltre a fare fare una pessima impressione alla società, terrorizzerà pure tutti i dipendenti a cui vi lavorano. A quel punto la protagonista scoppierà a piangere e Can la consolerà. Nel frattempo fervono i preparativi per il party organizzato da Simeon Fabbri.

Quest’ultimo che si occupa di profumi avrà bisogno di una importante campagna pubblicitaria. Quindi, dopo un’attenta riflessione deciderà di affidarsi all’agenzia guidata al momento da Can. Aylin continuerà ad essere sempre più invidiosa di Sanem. Per tale ragione organizzerà un piano per metterla ko. Si precipiterà dal fidanzato Emre imponendogli di entrare anche lui nella campagna pubblicitaria che l’imprenditore francese intende affidare al fratello maggiore. Cosa accadrà?