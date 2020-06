Oroscopo 21 giugno 2020, classifica: ritorni dal passato per i Pesci, Leone al top

L’Oroscopo di domenica 21 giugno 2020 denota un ottimo cielo per Leone, Scorpione e Acquario- I Vergine sono in ripresa, ma bisogna mettere a posto alcune questioni. Bella ripresa per i Pesci.

Podio per Leone, Scorpione e Acquario il 21 giugno

1 Leone. Finalmente una svolta in amore. Questo è il momento giusto per chiudere una relazione logora e per aprirne una nuova. Anche nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte. Molto presto potrebbero arrivare delle proposte interessanti che meritano assolutamente la vostra attenzione. Salite sul treno delle opportunità.

2 Scorpione. Situazione stabile per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 21 giugno vi esorta a sfruttare il più possibile il periodo per dimostrare quanto valete nel lavoro. Molto presto potrebbero arrivare delle laute ricompense. Anche in amore è un periodo molto positivo. Se vi piace qualcuno, fatevi avanti.

3 Acquario. Buone opportunità dal punto di vista lavorativo. Molto presto potreste risolvere un problema che vi portate dietro da un po’ di tempo e questo contribuirà a rasserenare la vostra giornata. In amore tutto procede bene, ma cercate di non cadere in certe provocazioni. Non c’è cosa più inutile di un litigio che poteva evitarsi.

4 Pesci. Grande recupero per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 21 giugno, infatti, vi esorta a sfruttare questo momento per fare nuove conoscenze e per dimostrare quanto siete validi nel lavoro. Una persona dal vostro passato potrebbe tornare per scombussolarvi la vita, permetteteglielo solo se ne vale la pena.

5 Capricorno.Cercate di mantenere la calma in amore. Il partner potrebbe farvi ingelosire, ma cercate di non partire in quinta. Provate ad andare fino in fondo a certe situazioni prima di trarre delle conclusioni affrettate. Oggi vi sentite un po’ stanchi e affaticati. Se potete, prendetevi questa domenica per riposare.

6 Vergine. Grande ripresa anche per i nati sotto questo segno. Anche se le stelle sono dalla vostra parte, però, dovete continuare a prestare un po’ di attenzione in amore. Dei cambiamenti inaspettati potrebbero compromettere la vostra stabilità e stravolgere i vostri piani. Andateci piano e vagliate tutte le possibilità con attenzione.

Oroscopo degli ultimi 6 classificati

7 Sagittario. Giornata un po’ nervosetta. Oggi potreste essere pervasi da mille dubbi e incertezze, Potreste essere propensi a chiedervi se state facendo la cosa giusta oppure no. Banale da dire, ma solamente il vostro cuore sarà in grado di darvi tute le risposte. Ricordate, però, che non tutti i mali vengono per nuocere.

8 Cancro. La domenica si prospetta un po’ insidiosa. La Luna tirerà fuori dei lati del vostro carattere che avete paura ad accettare e affrontare. Questo transito potrebbe portarvi a manifestare i vostri desideri inconsci, pertanto, fate attenzione a ciò che direte o farete. Il lato positivo è che potrete fare un esame della vostra vita e fare chiarezza su molti aspetti.

9 Ariete. Passate troppo tempo a cercare di capire gli altri e ad imporgli il vostro punto di vista. L’Oroscopo del 21 giugno vi esorta a non sprecare più le energie per fare questo e concentratevi maggiormente su ciò che desiderate voi. A lavoro dovete essere pazienti e attendere il mese prossimo per vivere tempi migliori. Non abbassate la guardia

10 Gemelli. Siete un po’ irritabili e facilmente impressionabili. Questo vi porterà a dare luogo a discussioni che, in realtà, non avrebbero motivo di esistere. Cercate di guardare il prossimo con occhio meno critico e fate un esame introspettivo per capire cosa ci sia in voi che non va in questo periodo. Presto potrebbero arrivare delle risposte nel lavoro.

11 Toro. Oggi c’è il rischio di perdere facilmente le staffe. Qualcuno potrebbe mettere a dura prova i vostri nervi e questo vi renderà particolarmente agitati. L’unico modo per cercare di non lasciarvi travolgere dal nervosismo è quello di evitare, semplicemente, le persone che non vi fanno vivere in modo sereno. Attenzione alle finanze.

12 Bilancia. Periodo un po’ negativo dal punto di vista economico. Di recente siete stati costretti, vostro malgrado, a fare delle spese di troppo e questo vi sta creando un po’ di malcontento. Cercate di non riversare i problemi che potreste avere sul lavoro nella vita di coppia. Il partner potrebbe non essere così propenso ad ascoltarvi.