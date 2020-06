Uomini e Donne, ecco la verità di Martina Nasoni su Daniele Dal Moro

La verità di Martina

Giovanna Abate, Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro sono stati gli ultimi tronisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Solo la prima ha portato avanti la conoscenza di Sammy Hassan e Davide Basolo davanti alle telecamere. Attualmente è felicemente fidanzata con Sammy e probabilmente l’altro lo rivedremo a settembre. Sara ha scelto Sonny Di Meo, con il quale sta scoprendo di essere molto in sintonia.

Per ora non considerano l’idea della convivenza, ma affronteranno la storia con il problema della distanza geografica. Carlo vive sotto lo stesso tetto con Cecilia Zagarrigo, colei che gli ha fatto battere il cuore dall’inizio del percorso. Per quanto riguarda Daniele non si è presentato nello studio. Molti credono che ci sia ancora del tenero con l’ex Martina Nasoni. E’ arrivata subito la smentita di lei.

‘Non stiamo insieme, ma ci vogliamo bene’

La verità di Martina non ha stupito gli utenti social, dato che era evidente che si trattasse di un pettegolezzo infondato. Da tempo si diceva che Daniele non era pronto per il trono. Non avrebbe dovuto accettare la proposta della redazione se nella mente c’era ancora la ‘ragazza dal cuore di latta’.

Infatti non ha costruito solide basi con le corteggiatrici, in quanto spesso è stato attaccato per i modi poco carini. Una volta, per esempio, ha portato una bilancia per chiedere alle pretendenti di mostrargli il peso. Giovanna Abate gli ha puntato il dito contro per la palese superficialità del gesto. Di certo non è riuscito a farsi amare dai telespettatori di UeD.

Con l’avvento della pandemia ha gettato la spugna e tanti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma con Martina. Quest’ultima ha precisato con una Instagram Story che non c’è nulla tra loro. Hanno vissuto bei momenti, ragion per cui sono legati da un affetto che non riguarda l’amore. Il suo intervento ha sicuramente tolto dei dubbi sulla faccenda.

Nuova occasione per Daniele

Secondo fonti attendibili sembra che la redazione di UeD abbia intenzione di dare una seconda possibilità all’ex concorrente del Grande Fratello. In effetti non ha avuto il tempo necessario per portare avanti delle frequentazioni. E’ stato onesto al punto tale da non prendere decisioni affrettate. Se l’estate non gli riserverà una bella sorpresa, si rimetterà sicuramente in gioco. Martina si presenterà con la rosa rossa?