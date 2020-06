Anna Tatangelo, dopo Gigi D’Alessio, ha occhi solo per lui: “Amore…” [FOTO]

Anna Tatangelo ha un flirt col suo chitarrista Daniele Petricca?

Da un paio di settimane sul web e nelle riviste di pettegolezzi non si parla d’altro. Oltre alla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un’altra notizia ghiotta riguarda Anna Tatangelo e il presunto flirt col suo batterista Daniele Petricca. La professionista di Sora, però, al momento non ha confermato e nemmeno smentito l’indiscrezione.

Tuttavia, dopo l’addio definitivo a Gigi D’Alessio la ragazza ha dimostrato, per l’ennesima volta ,di non avere occhi che per lui. Di chi si tratta? Naturalmente di Andrea, il figlio che è nato dalla sua relazione col cantautore napoletano e che oggi ha dieci anni.

La cantante di Sora non ha occhi che per il figlio Andrea D’Alessio

Sembra proprio che Anna Tatangelo non abbia nessun amore a suo figlio Andrea. Archiviata la sua relazione sentimentale con Gigi D’Alessio, durata ben quindici anni, la cantante di Sora si sta rilassando e non ha occhi solo per il suo bambino. Ragazzino che ormai sta crescendo e gli somiglia moltissimo, infatti durante la quarantena ha compiuto 10 anni.

L’artista frusinate, in questo ultimo periodo, è super concentrata su sé stessa e sul nuovo disco che uscirà a breve. Per questo motivo ultimamente è stata vista spesso al fianco del suo chitarrista Daniele Petricca. (Continua dopo la foto)

Anna Tatangelo cambia look in vista del nuovo CD

Come di tradizione, quando è previsto il lancio di un disco molti cantanti fanno dei gesti clamorosi. Ad esempio la bella Anna Tatangelo ha completamente cambiato il suo look, salutando il castano scuro per passare al biondo platino. Inoltre la professionista di Sora ha cancellato tutte le foto di Instagram, per dare al via un nuovo inizio. A quanto pare l’artista frusinate si è buttata alle spalle il passato e non ha nessuna intenzione di rivangarlo, quindi è rivolta verso il futuro.

Ovviamente, il punto fermo della ragazza è il figlio Andrea nato dalla relazione con Gigi D’Alessio e con cui ha passato il lockdown da Covid-19. Dopo l’addio al compagno, Anna agli inizi di marzo si è trasferita a Sora, un comune in provincia di Frosinone, dove vivono i suoi genitori e la sorella.