L’ex di Elena Morali pubblica chat private su Luigi Favoloso: spuntano violenze fisiche e pugni in faccia (FOTO)

In queste ore, Daniele Di Lorenzo, ex fidanzato di Elena Morali, ha pubblicato delle chat private intercorse tra lui e la donna. Nel corso di tali conversazioni, la Morali avrebbe parlato malissimo di Luigi accusandolo addirittura di aver abusato violenza contro di lei.

Si tratta di illazioni davvero pesantissime, pertanto, è stato necessario l’intervento della diretta interessata. Elena, infatti, ha detto di aver provveduto già a risolvere per vie legali la questione, in quanto il suo ex si sarebbe inventato tutto.

Le chat private dell’ex della Morali

Continuano i gossip tra Elena Morali e Luigi Favoloso, in queste ore sono trapelate anche delle chat private che stanno capovolgendo completamente tutta la situazione. Elena e Luigi sembrano felicissimi e pare, addirittura, siano scappati a Zanzibar per sposarsi in gran segreto. Nel frattempo che i due sono fuori Italia, però, sul web si sta scatenando l’inferno. L’ex della donna, infatti, ha pubblicato alcune conversazioni intercorse tra lui e la sua ex da cui trapelano cose assurde.

Nello specifico, la Morali si sfogava con lui in merito alle violenze subite da Luigi. L’ex pupa ha parlato anche di presunti pugni in faccia e di aggressioni vere e proprie. La donna, infatti, sembrava parecchio preoccupata e, soprattutto, impaurita del napoletano. Subito dopo la pubblicazione di questi scatti così compromettenti, però, Elena ha deciso di replicare e di spendere qualche parola per chiarire la questione. (Continua dopo le foto)

1 di 2

La risposta di Elena

Elena Morali ha accusato il suo ex di aver diffuso chat private fasulle. In particolar modo, ha detto di essere immediatamente ricorsa ai suoi avvocati per affrontare la vicenda nelle sedi opportune. La donna, inoltre, ha accusato Daniele di essere un vero pazzo e non solo. La protagonista ha attaccato anche le testate giornalistiche e i siti di gossip che hanno menzionato la vicenda. Ad ogni modo, adesso tutto verrà risolto attraverso i suoi avvocati.

Per il momento, la compagna di Luigi ha detto di non voler dare ulteriore adito e peso alla vicenda. Dato che sta vivendo un momento così felice da non lasciarsi scalfire da queste cose. Considerando il Paradiso terrestre nel quale si trova adesso, non le sembra proprio il caso di lasciarsi turbare da simili sciocchezze. Fatto sta, però, le che dichiarazioni di Daniele, qualora trovassero riscontro, sarebbero davvero molto gravi.