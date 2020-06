Gemma Galgani di UeD potrebbe avere avuto un ripensamento, ecco cosa sta succedendo

Gemma Galgani, dopo il programma qualcosa in lei è cambiato

Gemma Galgani, una delle dame di Uomini e Donne più chiacchierate della storia del programma è tornata a far parlare di sé dopo la fine delle registrazioni. Ormai da qualche mese, la torinese aveva avviato la conoscenza con un giovane ragazzo, Nicola Vivarelli, in arte Sirius. Le cose tra loro tra alti e bassi andavano bene. Superando le critiche arrivate sui social ed in puntata a causa del distacco di età tra i due, erano riusciti a raggiungere un certo feeling.

Il ragazzo è davvero tanto giovane per Gemma, ma sembravano almeno fino a qualche giorno fa essere presi l’uno dall’altra. Nicola aveva detto di volerle fare una sorpresa nel corso delle ultime settimane ed infatti l’ha raggiunta anche più volte.

Sono stati avvistati insieme in giro per Roma, secondo le sue ultime rivelazioni, avrebbe dovuto raggiungerla a Torino per farle una sorpresa, ma Gemma ancora adesso si trova a Roma. Le foto scattate dai Fan della trasmissione, in giro, mostrano Gemma molto felice. Adesso però delle persone vicine dicono che lo vede troppo avanti nelle cose, ha poca fiducia nei suoi confronti e potrebbe aver deciso di chiudere la conoscenza.

Gemma Galgani, storia giunta al capolinea?

Gemma Galgani quindi potrebbe aver ceduto, potuto avere già chiuso la reazione prima ancora di nascere. Sembrava essere tanto presa, forse lo era davvero, ma potrebbe aver capito che Sirius la sta prendendo solamente in giro. Il tutto come molti le avevano fatto notare prima della fine del programma.

Tutti, in studio e fuori avevano cercato di farle capire che probabilmente lui non era davvero interessato a lei ma alla notorietà ed alla possibilità di mostrarsi. Come sempre, la donna si era parecchio arrabbiata, così adesso secondo voci di corridoio la dama del trono over si sarebbe resa conto da sola.

E’ arrivata l’ora di fermare la barzelletta

Sempre secondo il gossip e delle rivelazioni, la dama avrebbe detto ad una persona con la quale ha confidenza e della quale si fida, che è arrivato il momento di concludere la barzelletta, perchè Nicola non è interessato a lei ma ha altri scopi. E’ una farsa e lo si capisce dal fatto che corre, ma concretamente è vuoto.

Nel frattempo è stata smentita qualunque news circa la loro partecipazione a Temptation Island. L’ha fatto anche Filippo che ha affermato che i due non saranno presenti. Le prime coppie partecipanti e già svelate ufficialmente sono, Antonella Elia e Pietro dalle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.