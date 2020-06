Emma Marrone rimane senza musica: l’appello della cantante salentina su IG [FOTO]

Emma Marrone e l’appello sui social network

Nelle ultime ore, tra le varie Stories condivise su Instagram, una in particolare ha fatto preoccupare tutti i follower di Emma Marrone. Per quale ragione? La cantante salentina ha postato uno screenshot in cui ha ufficialmente dichiarato di rimanere ‘senza musica’. Le ragioni di tale sfogo sono legate al momento che l’Italia e gran parte del mondo sta attraversando per via della pandemia da Covid-19.

La nuova giudice di X Factor ha aderito, come gran parte dei suoi colleghi cantanti, all’iniziativa che è immediatamente diventata virale sul web e i vari social network. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha esposto un problema molto grave: quello del fatto che rispetto alle altre attività la musica non è ancora ripartita dopo il lock-down. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa chiede la salentina e i suoi colleghi.

La cantante salentina chiede al Governo di pensare al settore della musica

Nella Storia in questione, Emma Marrone ha utilizzato il seguente hashtag: #senzamusica. Qualcosa che nel giro di poche ore è diventato immediatamente virale anche grazie alla condivisione della 36enne sui propri profili social dove ha un seguito di milioni di persone.

Twitter, Facebook e Instagram sono un’ottima vetrina in cui la cantante salentina ha reso in modo chiaro quale sia il problema che stanno affrontando la categoria per a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Nonostante gran parte delle attività sono ripartite o lo stanno facendo adesso, il settore della musica è ancora bloccato. (Continua dopo la foto)

Emma Marrone e altri cantanti aderiscono alla protesta #senzamusica

Dopo tre mesi di lontananza, finalmente Emma Marrone ha potuto raggiungere la sua famiglia ed amici in Salento. Insieme ad una sua conterranea, amica e collega, ovvero Alessandra Amoroso, la giudice di X Factor ha postato su IG tale Storia che ha raccolto l’indignazione di tantissimi addetti ai lavori.

Quest’ultimi sono impazienti di tornare a lavorare, inoltre i fan dell’artista pugliese non vedono l’ora di rivederla esibirsi sui palcoscenici per esibire le sue canzoni. Ovviamente la musica deve ripartire con le giuste precauzioni per evitare assembramenti ed evitare che la curva di contagi da Coronavirus non salga di nuovo. L’Esecutivo ascolterà i loro appelli? Non rimane che attendere.