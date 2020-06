Temptation Island, bufera dopo la presentazione della quarta coppia: “Che tristezza, senza dignità” (VIDEO)

Le registrazioni di Temptation Island sono, ormai, cominciate e già è scoppiata la prima bufera su una coppia. In particolar modo, stiamo parlando dell’ultima presentata, quella formata da Antonio e Annamaria.

Il web ha avuto da ridire su alcune dichiarazioni fatte dalla donna in merito alla sua storia d’amore. Secondo molti, la dama ha mostrato di avere pochissimo amor proprio.

La quarta coppia di Temptation Island

La quarta nuova coppia di Temptation Island trapelata, quella formata da Annamaria, di anni 43 e da Antonio, di anni 33 ha sollevato una bella bufera. Dalla clip trapelata in queste ore, pare che il motivo per il quale i due hanno deciso di cominciare questa esperienza risieda nella voglia di mettere alla prova il giovane. Lui ha esordito dicendo che nella vita due cose sono certe, la prima è che è di Napoli, mentre la seconda è che gli piacciono le donne.

Lei, dal canto suo, ha ammesso di essere legata al partner da un profondo sentimento, ma sente il bisogno di mettere alla prova la loro storia. La frase che più di tutte ha fatto perdere le staffe ai telespettatori, però, è stata la seguente. La protagonista, infatti, ha detto di aver sempre perdonato gli errori del suo uomo, in quanto spinta dalla forte paura di rimanere da sola. Tali frasi, però, hanno sollevato un polverone non indifferente. (Continua dopo il video)

Sul web scoppia la bufera

In men che non si dica, infatti, il popolo del web ha dato luogo ad una bufera contro la quarta coppia di Temptation Island. In particolar modo, molte donne si sono indignate nell’apprendere la dichiarazione di Annamaria. Secondo il punto di vista di molti, la donna avrebbe fatto più bella figura se avesse detto di accondiscendere il suo partner in quanto molto innamorata di lui. L’idea di perdonarlo solo per paura di rimanere da sola è una scusa davvero inaccettabile per molti.

Ad ogni modo, alla luce di queste frasi, il web è convinto che ci saranno da vedere sicuramente delle belle. Nel frattempo, il conduttore Filippo Bisciglia ci ha tenuto a precisare che tutti i protagonisti.si sono sottoposti ai test sierologici ed hanno effettuato una quarantena di 15 giorni in modo da garantire lo svolgimento della trasmissione con la massima sicurezza. Questo, dunque, implica che tra i concorrenti potranno esserci contatti fisici ravvicinati.