Uomini e Donne, Giovanna e Sammy in una nuova intervista: il rapporto a distanza e ‘certi discorsi’

Raffaella Mennoia ha intervistato Giovanna Abate e Sammy Hassan qualche settimana dopo la scelta. Ecco che cosa ha raccontato la nuova coppia

Uomini e Donne: Giovanna e Sammy felici dopo la scelta

Giovanna Abate ha ricevuto una forte delusione a Uomini e Donne quando Giulio Raselli, che lei corteggiava, ha deciso di scegliere la sua rivale Giulia D’Urso. La redazione, però, le ha offerto subito il trono che ha continuato anche nonostante il Coronavirus. Infatti, nel suo percorso ha poi portato alla fine Alessandro Graziani, Sammy Hassan e Davide Basolo (l’Alchimista conosciuto in chat nel nuovo format).

Nonostante i tentativi di Alessandro, la favola che stava cercando di darle Davide, Giovanna non ha potuto non scegliere Sammy Hassan, per il quale prova un grande sentimento. Sammy, visto il rapporto molto conflittuale, ha pensato di farle uno scherzo: le ha fatto credere che fosse un no per poi rientrare in studio con fiori, musica e petali.

Adesso, a distanza di qualche settimana dal giorno della scelta, Giovanna e Sammy appaiono sui social molto felici insieme. Raffaella Mennoia ha fatto loro un’intervista di coppia in cui si sono mostrati molto complici. Ecco che cosa hanno detto.

Giovanna e Sammy: ‘Abbiamo affrontato certi discorsi’ e sul rapporto a distanza…

Giovanna e Sammy, davanti a Raffaella Mennoia si sono dimostrati davvero felici e complici. Lui la teneva tra le braccia e lei prendeva spesso il suo braccio perchè “lo deve sempre toccare” e lo chiamava “amore”. Sammy ha detto che stanno molto bene e che si stanno concentrando sulle cose importanti. Inoltre, hanno affrontato “certi discorsi che era giusto affrontare“.

Giovanna si è mostrata un po’ preoccupata per la relazione a distanza (lei vive a Roma e lui a Milano). Anche Sammy ha rivelato che non avrebbe mai accettato una cosa del genere “ma poi le cose vanno così e uno si butta“. Per adesso sta scendendo sempre lui una volta a settimana ma si organizzeranno per fare una volta per ciascuno.

Per il momento si godono i momenti insieme senza pensare, facendo solo quello che viene in mente ad entrambi, cenano tardissimo, si svegliano con calma e non pensano a pranzo o progetti per la giornata. Dormono abbracciati e per ora stanno pensando ad organizzare il compleanno di Sammy, poi per l’estate si vedrà. Che cosa ne pensate di questa coppia?