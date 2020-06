Grande Fratello Vip: svelati i nomi di altre due vip che potrebbero entrare nella Casa

Dopo Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, ecco chi potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia

Grande Fratello Vip: svelati altri due nomi di probabili concorrenti

Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip sono già al lavoro per mettere insieme un cast stellare. La quarta edizione, che si è conclusa ad aprile, ha convinto i piani alti tanto da confermarne immediatamente una quinta che andrà in onda a settembre, o al massimo ad ottobre.

Certo, il tempo è poco e la quinta edizione vedrà ancora una volta il doppio appuntamento settimanale, ma il conduttore ha promesso che ci saranno vip super famosi. Infatti, in questi mesi di lockdown dovuto al Coronavirus molti cantanti e attori che si sono ritrovati senza lavoro hanno sostenuto il provino per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Inoltre, alcuni vip in modo del tutto inaspettato hanno dato fiducia all’impronta data da Signorini al programma e si sono candidati. Ebbene, oggi sono trapelati altri due nomi che sarebbero molto vicini alla firma del contratto. Ecco qui di seguito di chi si tratta.

Altre due donne nel cast

Nelle settimane scorse TvBlog aveva anticipato che sicuramente entreranno nella Casa Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Mentre non c’è ancora una conferma ufficiale nè dalle pagine del programma nè dalle dirette interessate, ecco che Dagospia ha voluto fare il nome di altre due donne che si dice siano vicinissime alla firma del contratto.

Si tratta di Rosanna Cancellieri e Vera Gemma. La prima giornalista, la seconda attrice e figlia d’arte, non è la prima volta che affrontano il percorso del reality. Infatti, Rosanna ha già partecipato a L’Isola dei Famosi, mentre l’altra a Ritorno al Presente e a Pechino Express prima con Asia Argento, poi con Gennaro Lillio. Come le vedreste nella Casa più spiata d’Italia?

I rumors

Dunque, per il momento ci sono quattro donne che quasi sicuramente, secondo le riviste di gossip e di spettacolo, entreranno a far parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, non mancano nel web riferimenti a Loredana Lecciso, corteggiata a lungo da Alfonso Signorini negli anni precedenti, e a Gabriel Garko. Inoltre si sta parlando della possibilità di avere coppie di famosi come i Damellis, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi.