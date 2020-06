Belen e il messaggio di Simona Ventura: ”Avrai l’amore che meriti”

Belen Rodriguez, sebbene non abbia specificato le motivazioni, si trova nel bel mezzo di una crisi matrimoniale con Stefano De Martino dopo la loro reunion che tanto ha fatto sognare i fan. In un primo momento, si pensava che i due non si scrivessero più sui social e non postassero più foto insieme per via della loro temporanea lontananza. De Martino infatti è spesso a Napoli per girare le puntate di Made in Sud.

In una diretta Instagram però, è stata proprio Belen ad ammettere di vivere un momento molto complicato, promettendo ai fan di parlare al momento opportuno e di tornare comunque a sorridere e ad affrontare la vita più forte di prima. Un recente messaggio della Rodriguez ha acceso ancora i riflettori su di lei. Sotto una bellissima foto in bianco e nero, l’argentina ha scritto: “Se io do amore ne ricevo altrettanto?”

Belen malinconica sui social

Tra i tanti commenti di sostegno da parte dei fan, Belen ha potuto leggere il messaggio pieno di stima e di affetto da parte della collega Simona Ventura: ”Amica mia, il destino ti porterà tutto l’amore che meriti, bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto”. Pare ormai una certezza che la Rodriguez e il marito Stefano De Martino siano in crisi.

Le parole di Belen lasciano trasparire molta malinconia. Una donna che dona amore e non ne riceve abbastanza. Una situazione che sembra pesare molto alla Rodriguez, che ha colto l’occasione per parlare della sua infanzia, un periodo nel quale era molto felice e si sentiva davvero amata dalle persone che aveva intorno: ”Da bimba ho ricevuto tanto ma tanto amore”, scrive la showgirl sul suo priofilo Instagram.

‘Non ho scritto scema in fronte’

Il post di Belen su Instagram apre a tante possibilità. La Rodriguez ha scritto che potrebbe benissimo andare su Google per trovare le risposte che cerca, ma che preferisce non farlo, forse perché sa già in cuor suo come stanno le cose. Parole dure quelle della bella argentina, che pare davvero delusa dal comportamento di qualcuno che ama e che, con tutta probabilità, è Stefano.

Belen aveva anche rilasciato un’intervista al settimanale Chi, nella quale ribadiva l’importanza delle promesse fatte in amore e la sua propensione alla lealtà. Nonostante ciò, non ama affatto essere presa in giro: ”Non ho scritto scema in fronte”, aveva detto la Rodriguez in quell’occasione. Chissà se arriverà la replica di Stefano De Martino.