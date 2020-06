Antonella Clerici, pioggia d’insulti per la sua colazione a Portofino: “Ma chi ce l’ha i soldi per le vacanze?” [FOTO]

Vacanza made in Italy per via della pandemia da Covid-19

A causa della pandemia da Coronavirus, uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria è quello del turismo. Tutti gli anni il Bel Paese poteva godere dei turisti che arrivavano dall’estero, cosa che purtroppo ne dovremo fare a meno nell’attuale stagione. Per questa ragione molti personaggi dello spettacolo stanno invitando i propri follower a trascorrere le vacanze in Italia.

A esempio la fashion blogger Chiara Ferragni insieme al marito Fedez non faranno escursioni all’estero per dare una mano all’economia nostrana. Oltre ai Ferragnez anche un altro volto noto della televisione ha agito allo stesso modo. Stiamo parlando di Antonella Clerici che il prossimo settembre tornerà sul piccolo schermo con La casa nel bosco, un nuovo format che prenderà il posto de La prova del cuoco.

Antonella Clerici e la vacanza a Portofino

Ma esattamente come Chiara Ferragni, anche Antonella Clerici è stata sommersa da una pioggia di critiche. Il tutto è nato da uno scatto che la professionista lombarda ha condiviso sul suo profilo Instagram. Nella foto in questione la si vede nella nota località turistica di Portofino, in Liguria. Ovviamente si tratta delle più suggestive e costose mete estive.

L’iniziativa della conduttrice non è piaciuta a gran parte del popolo del web che, per via di quello che stanno attraversando molti italiani è un affronto alla povertà. Nel contenuto la madre di Maelle ha scritto la seguente didascalia: “Portofino, liguria, italia il nostro bel paese #vacanzeitaliane”. (Continua dopo il post)

Le critiche feroci da parte del popolo del web

Come detto prima molti utenti non hanno apprezzato per nulla il post di Antonella Clerici per tale ragione hanno deciso di criticarla aspramente. Ecco alcuni commenti al vetriolo: “Bellissimo! Peccato che una vacanza a Portofino se la può permettere solo chi ha i soldi, ma tanti soldi!”; “Ma chi se le può permettere ?”; “Antonella, dove sono i soldi? Io non ho dove andare”; “Adesso tutti dicono ferie in Italia prima se non andavi all’estero eri un poveraccio. Voglio vedere quando sarà tutto finito cosa fanno”.

Al momento la diretta interessata non ha replicato alle accuse ricevute su Instagram e non è detto che lo farà nei prossimi giorni. Lei con la figlia e il compagno Vittorio Garrone continuano a godersi la loro vacanza.