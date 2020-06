Fabrizio Frizzi, la figlioletta Stella con lui si sente meno sola: Carlotta Mantovan le regala una nuova famiglia

Stella e Carlotta Mantovan dopo la morte di Fabrizio Frizzi

Sono passati più di due anni dalla terribile e prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi. Una morte che ha sconvolto l’opinione pubblica visto che non tutti erano a conoscenza del brutto male di cui era affetto il conduttore de l’Eredità. Soprattutto per la moglie Carlotta Mantovan e la figlioletta Stella questo periodo è stato particolarmente pesante perché si sono visti privare del loro faro.

Tuttavia la donna si è armata di forma e ha provato a reagire soprattutto per il bene della ragazzine che deve crescere in tranquillità. Per tale ragione la presentatrice di Tutta Salute le ha trasmesso la passione per i cavalli e ha stretto un bellissimo rapporto sia con la famiglia di Antonella Clerici che con quella di Carlo Conti.

Una nuova famiglia per la piccola Carlotta

Ricordiamo che il compianto Fabrizio Frizzi aveva un bellissimo rapporto con Antonella Clerici e Carlo Conti. Oltre ad essere amici, i tre avevano in mente di realizzare un programma insieme. Un progetto che non è stato possibile farlo per via dell’improvvisa morte del padre di Stella. Ora che lui non c’è più, spesso Carlotta Mantovan porta sua figlia a casa del presentatore di Tale e Quale Show per farla giocare con Matteo che è un pochino più grande di lei.

In poche parole si è formata una famiglia allargata e Conti fa da secondo ‘babbo’ alla piccola. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, il marito di Francesca Vaccaro confidava: “Stella mi chiama Babboconti, come se fosse tutto attaccato. Mi chiamava così anche Fabrizio, adesso continua a farlo lei“.

La piccola Frizzi circondata dall’amore

Stella ha otto anni e ne aveva appena sei quando suo padre Fabrizio Frizzi veniva a mancare. La bambina ha perso il padre troppo presto e di certo nessuno potrà sostituire quella figura. Tuttavia grazie alla presenza costante della madre Carlotta Mantovan e degli amici stretti, come Carlo Conti e Antonella Clerici, la ragazzina potrà crescere più serena e sicuramente nell’amore.

Qualche giorno fa madre e figlia sono state pizzicate nuovamente dai paparazzi e le foto della loro passeggiata tra le vie di Roma sono state pubblicate su un noto magazine. Ovviamente il volto della bambina è stato blerato perché minorenne.