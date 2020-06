Pupo a ruota libera: i ricordi con Elisabetta Gregoraci, l’ironia su Al Bano e Gianni Morandi e l’opinione su Giulia De Lellis

In un’intervista sul settimanale Chi, il cantante si è lasciato andare a commenti ed opinioni molto particolari. Ecco le sue dichiarazioni

Grande Fratello Vip: Pupo confermato come opinionista

A settembre partirà la quinta edizione del Grande Fratello Vip e Mediaset ha confermato Alfonso Signorini al timone e come sua spalla Pupo. In un’intervista al settimanale Chi, il cantante ha detto di essere davvero felice perchè sono compagni ideali: uno colto, con cultura alta e cultura popolare, lui colto nel senso che si fa beccare sempre con un lato basso e uno ancora più basso.

A parte la vena ironica che lo contraddistingue, Pupo ha anche commentato in modo diretto e schietto la possibilità di vedere nella Casa Elisabetta Gregoraci. Sulla showgirl ha detto di averla lanciata lui nel mondo dello spettacolo perchè era valletta a Il Malloppo. Ha ricordi piacevoli e curiosi sulla frequentazione professionale che c’è stata. Ma lui sogna di vedere nel confessionale Romina Power.

La stoccata ad Al Bano e Gianni Morandi

Pupo vorrebbe vedere nella Casa Romina per poterla studiare perchè la trova molto interessante dal punto di vista psicologico. Poi è arrivata la stoccata a lei e Al Bano. Secondo il cantante la coppia sta attuando “una grandissima presa per i fondelli” con la storia del loro riavvicinamento ma questo fa parte dello spettacolo e dell’andare incontro alle esigenze del pubblico.

Un ritorno di fiamma tra loro non ci sarà mai perchè Al Bano, ha assicurato, ha sofferto talmente tanto per Romina che una volta superata ha messo davvero la parola fine. Parlando di prese per i fondelli, poi, Pupo ha anche tirato in ballo Gianni Morandi. Secondo lui il suo pubblico vuole a tutti i costi che Gianni Morandi sia buono e lui li accontenta facendolo credere.

L’opinione su Giulia De Lellis

Alfonso Signorini ha ammesso che avrebbe voluto Giulia De Lellis come opinionista a gennaio ma che poi le cose sono andate diversamente. Ebbene, Pupo ha detto che sicuramente ci vuole una donna insieme a loro, quindi non avrebbe nulla in contrario nei confronti dell’influencer perchè è brillante, spigliata e fa grandi cose sui social.

Quando poi gli è stato fatto notare che Giulia ha dichiarato di non aver mai letto un libro in vita sua il cantante non è rimasto per nulla sorpreso. “Ma tu trovamene una che abbia letto un libro”, ha detto, appena prima di dire che ci sono già lui e Alfonso che hanno letto tanto, se Giulia non ha letto niente è anche meglio così.