Stefano De Martino appare sui social con un occhio nero…. (FOTO)

Stefano De Martino mostra il livido sulla palpebra

Stefano De Martino, ha mostrato sui social un grosso livido sulla palpebra: si tratta di un regalo del figlio Santiago. Non sembra, dato il fisico snello, ma è possente e ha tanta forza, oltre che la testa dura. Il bambino è del segno zodiacale dell’Ariete, molti lo avevano avvisato, chi appartiene all’ariete in genere ha la testa dura, è determinato. Lui non ci credeva.

L’occhio nero però gli è servito come prova. I due si trovano a Milano, nella nuova casa dove il ballerino di Amici si è trasferito da quando si è lasciato con Belen. In realtà tutto è avvenuto involontariamente, Santiago gli ha dato una testata mentre giocavano. Adesso Stefano non può fare altro che ironizzare sul fatto nonostante abbia provato non poco dolore. (Continua dopo la foto)

Stefano De Martino e Santiago, ecco quando sta con il figlio

Stefano De Martino aggredito dai fan e dai follower di Belen Rodriguez è accusato di non interessarsi affatto del figlio. Secondo molti il ragazzo è nel suo mondo, privo di responsabilità. Questo perché quando hanno litigato pesantemente proprio lo scorso mese, lui è andato via e il bambino è rimasto con la mamma. In realtà il conduttore di made in Sud, sta con il piccolo non appena è libero e si alterna con mamma Belen.

Non appena riesce a liberarsi dagli impegni che ha a Napoli, ritorna a Milano e trascorre più tempo possibile con il piccolo giocandoci proprio come quando era piccolino. Adesso Santiago ha 7 anni, un bellissimo carattere, esplosivo ed energico, e la dimostrazione pura è proprio l’occhio. Se fosse successo vicino alla registrazione di qualche programma gli avrebbe creato tanti problemi.

Santiago cresciuto solo dai genitori e dai familiari

Santiago è stato educato e cresciuto dai suoi genitori, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due hanno più volte affermato di non averlo mai lasciato con nessuno di estraneo alla famiglia. Non ha mai avuto baby-sitter, non ha mai dormito con sconosciuti. L’unica persona alla quale mamma e papà lo hanno affidato è stata la mamma di Belen.

A proposito di ciò secondo voci di corridoio, la crisi con Belen è arrivata perché Stefano sembrerebbe essere tanto infastidito dall’eccessiva presenza della famiglia di lei. Intanto sappiamo che dall’inizio lo hanno accolto come un figlio, quindi non sappiamo dove sta la verità, al momento tutti i rapporti tra lui e loro sono stati interrotti. Vedremo cosa accadrà prossimamente.