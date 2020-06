Gigi D’Alessio, stoccata ad Anna Tatangelo: “Chi sceglie di perdermi, mi ha perso per sempre”

La separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Ormai è cosa risaputa che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sono più una coppia da diversi mesi. Infatti, prima del lockdowon, attraverso una stessa Storia su Instagram hanno informato i follower della loro separazione. Tra i due molto probabilmente non ci sarà più un ritorno di fiamma.

Un anno fa dopo una nuova crisi i due artisti ci avevano riprovato ma con scarsi risultati. Resta il fatto che l’icona della musica napoletana e la cantante di Sora saranno sempre legati da un vincolo, ovvero la presenza del figlio Andrea che ormai ha dieci anni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

La frase di Gigi D’Alessio toglie ogni dubbio: è riferita alla sua ex?

Per chi conosce Gigi D’Alessio sa perfettamente che è una persona abbastanza riservate e non parla molto della sua vita privata. Infatti, il professionista partenopeo lascia che siano i suoi brani a raccontare i propri stati d’animo e gli amori. Negli ultimi giorni, però, attraverso la condivisione di una Storia su Instagram, il cantautore ha chiarito alcune cose e il messaggio lanciato non lascia alcun dubbio.

Nello specifico, il padre di Andrea ha postato alcune parole tratte dalla sua canzone ‘L’ammore’, in duetto con la collega Fiorella Mannoia. Un contenuto che fa parte del suo ultimo CD di inediti, Noi due. Ecco cosa ha scritto: “Io non torno indietro. Chi sceglie di perdermi, mi ha perso per sempre”.

La nuova vita di Anna Tatangelo: dal colore dei capelli al nuovo disco

Per il popolo del web e i fan di Gigi D’Alessio non c’è alcun dubbio. Si tratta di un messaggio per la sua ex Anna Tatangelo, che negli ultimi giorni ha totalmente rivoluzionato il suo look. Ebbene sì, la cantante di Sora ha modificato il colore dei suoi capelli. Dal solito castano scuro è passato al biondo. Ma le novità non sono terminate qui.

La professionista frusinate ha cancellato tutti i post di Instagram annunciando che molto presto uscirà in tutte le piattaforme musicali e negozi di dischi il suo nuovo CD con dei brani inediti. Inoltre si parla di un possibile flirt col suo storico chitarrista, anche se al momento non c’è stata nessuna conferme e nemmeno smentite.