Andrea Damante e Ignazio Moser, come finisce un’amicizia? I retroscena

Andrea Damante ha perso un amico? Che succede

Andrea Damante e Ignazio Moser sono stati molto legati l’uno all’altro, condividendo un’amicizia importante. Dopo il ritorno di fiamma tra lui e Giulia De Lellis, è successo qualcosa che ha avuto effetti collaterali per quanto riguarda il quadro delle amicizie del DJ Veronese.

Come molti ricorderanno Ignazio, Giulia e Cecilia avevano stretto un rapporto di amicizia solido ed importante proprio durante il Grande Fratello. Una volta uscita dalla casa, Giulia e Andrea si erano lasciati a causa dei tradimenti di Andrea. Subito dopo si è rotto qualcosa anche nelle amicizie comuni. Giulia disse di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento di Ignazio.

Ad esempio si disse che proprio quando Andrea aveva tradito durante una delle tante serate roventi la sua Giulia, era presente Ignazio che non ha proferito parola, non ha provato assolutamente a fermarlo magari facendolo ragionare. Con Cecilia, non c’è mai stato alcun rapporto, d’altronde gli inseparabili erano proprio i maschietti che a quanto pare non lo sono più. Andrea potrebbe aver perso un amico soltanto per questioni sentimentali.

Andrea Damante, la fine di un’amicizia per colpa di Giulia?

Andrea Damante potrebbe quindi aver perso un amico importante nella sua vita, passando da migliori amici a colleghi di palestra, fino ad arrivare ad essere totalmente sconosciuti. I due non si vedono più, non si sentono più, non condividono nulla. Così il gossip nota e fa notare che fino a poco tempo prima del ritorno di fiamma con Giulia De Lellis, tra Andrea e Ignazio i rapporti erano normali. Improvvisamente quando Giulia è ritornata, non si sono più fatti vedere insieme, non si è più parlato di loro. Non se n’è parlato neanche sui social cosa che ai tempi li legava tantissimo dato che si mostravano spesso insieme attraverso dirette, foto e video.

Coloro che seguono la coppia hanno fatto un’ipotesi che potrebbe essere molto vicino alla realtà. Si parla di una scelta di fronte alla quale Giulia ha potuto mettere Andrea. Scegliere tra lei ed i suoi amici, dato che la fine della loro relazione aveva avuto qualche collegamento proprio con uno degli amici più stretti.

Ignazio prossimamente papà? Arriva la smentita di Belen

L’ex amico di Andrea Damante in questi giorni è al centro del gossip perché si è detto che molto probabilmente Cecilia è in dolce attesa. I due ragazzi, avevano confessato infatti di aver iniziato a fare dei tentativi per avere dei bambini, poi Cecilia ha mostrato dei chili in più andandone fiera. Quindi facendo una semplice somma, il risultato era proprio quello.

Così Belen Rodriguez in una delle tante interviste ha voluto parlare e dire la verità affermando che la sorella ha messo su dei chili, soltanto perché ha mangiato un po’ di più. Nessuna gravidanza quindi. Sicuramente Belen ha detto la verità anche perché nascondere un pancino non è possibile se non soltanto le prime settimane e Cecilia già adesso sarebbe oltre.