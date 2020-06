“I vip ti fregano…”: Maurizio Costanzo contrario alla versione Vip di Temptation Island

Maria De Filippi fonde Temptation Island Nip e Vip: la novità

Dopo varie perplessità sulla possibile realizzazione di Temptation Island, finalmente abbiamo una data ufficiale di messa in onda. Il programma condotto da Filippo Bisciglia, per il settimo anno consecutivo, partirà da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. In questa stagione Maria De Filippi ha deciso di unire i due format ovvero Nip e Vip formandone uno solo.

Quindi l’ex gieffino dovrà gestire non solo persone comuni ma anche un paio di coppie che fanno parte del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di quelle composte da: Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Mentre quelle Nip sono formate da Valeria e Ciavy e Annamaria e Antonio. E proprio su questo cambio Maurizio Costanzo ha voluto dare un suo punto di vista. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato l’81enne.

Maurizio Costanzo dice la sua sul programma di Canale 5

Maurizio Costanzo che conosce bene la moglie Maria De Filippi ha voluto dire la sua su questo mix tra Temptation Island Nip e quello Vip. Intervistato da Giornalettismo, il giornalista romano ci ha tenuto a dire cosa ne pensa del reality show delle tentazioni.

“Sono felice che riparta, è un primo segnale forte di ripresa inteso come lavoro, non solo per chi fa televisione, ripeto, non dimenticate mai la filiera. Darà serenità e servirà per non pensare ai problemi. Io lo guardo“, ha affermato il conduttore de L’Intervista. Ovviamente quest’ultimo si riferisce alle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in atto.

Al marito di Queen Mary non piace la versione Vip di Temptation Island

Ma le dichiarazioni di Maurizio Costanzo non sono terminate qui. Sempre al sito internet Giornalettismo, il conduttore capitolino ha rivelato di essere un fan della trasmissione Mediaset dicendo anche che preferisce la versione con i Nip e non con i Vip.

“Guardando dal buco della serratura con i personaggi non famosi c’è sempre la curiosità legata alla verità. Il Vip ti può fregare, ecco, perché sa far televisione o almeno qualcuno ci prova poi non tutti ci riescono. Sia chiaro. Ma io sono un fan del programma”, ha concluso l’81enne che da poco ha concluso il nuovo ciclo de L’Intervista.