E’ finita l’amicizia tra Andrea Damante e Ignazio Moser, ecco la causa

E’ finita l’amicizia?

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme durante il periodo della quarantena forzata. Lei ha lasciato Andrea Iannone per poi tornare a Pomezia dalla sua famiglia. Dopo qualche mese è uscita allo scoperto con l’ex tronista di Uomini e Donne, incurante dei pettegolezzi.

Attualmente non solo sono felici, ma starebbero valutando l’idea di convolare a nozze. Tuttavia per il momento sono al centro del gossip a causa dell’improvviso allontanamento da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Secondo il settimanale Chi la fine dell’amicizia è dipesa dall’ex corteggiatrice, la quale non è stai vista di buon occhio dai due. Non hanno tollerato l’atteggiamento assunto nell’ultimo periodo.

‘Da migliori amici a perfetti conosciuti’

E’ finita l’amicizia tra Andrea e Ignazio per colpa del ritorno di fiamma con Giulia? Quest’ultima ha avuto modo di conoscere il ragazzo e Cecilia ai tempi della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Quando ha scoperto del tradimento di Andrea, non ha esitato a iniziare una storia con il cantante Irama.

In seguito si è gettata tra le braccia del campione di motociclismo mentre Andrea ha potuto contare su Ignazio. Hanno trascorso delle serate nei locali, vacanze estive e numerosi scatti sui social. Gli utenti social più attenti hanno notato che i rapporti si sono freddati da quando Giulia è tornata nella sua vita. In realtà Alfonso Signorini ha precisato che si tratta solo di una semplice supposizione, dato che Ignazio non ha fatto i salti di gioia per la notizia del ritorno di fiamma.

La sorella di Belen, invece, non si è mai espressa a riguardo. Qualche anno fa durante un’intervista ha ironizzato sull’altezza di Giulia, dimostrando così di non simpatizzare per lei. I fan delle coppie credono che a breve ci saranno dei colpi di scena, ragion per cui non ci resta che attendere.

Cicogna in arrivo?

Forse è finita l’amicizia, ma per ora non si sa nulla. Ignazio non ne ha fatto parola, anche perché la sua attenzione potrebbe essere rivolta ad altro. A confermarlo è stato il padre Francesco Moser con una clamorosa rivelazione. Ha dichiarato che presto terrà tra le sue braccia il quarto nipotino. Così dicendo ha lasciato intendere che il figlio e Cecilia diventeranno genitori. Alla giornalista, però, ha chiesto di scrivere che non ne ha parlato con i diretti interessati. Sarà davvero così?