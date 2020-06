Che Dio ci aiuti, puntata del 2 luglio 2020: Nico perde la vista

Che Dio ci aiuti 5, la fiction con Elena Sofia Ricci, andrà in onda giovedì 2 luglio 2020 in replica su Rai 1. Gli affezionati fan possono stare tranquilli, visto che è stata confermata la sesta stagione. Intanto, è possibile rivedere le puntate precedenti, sempre ricche di emozioni e di colpi di scena.

Nella puntata di Che Dio ci aiuti 5 di giovedì prossimo andranno in onda i due episodi Bruco o farfalla e Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare. Al centro dell’attenzione il complicato rapporto tra Nico e Ginevra, che continueranno ad avere discussioni e a non trovare un punto di incontro.

Che Dio Ci Aiuti 5quinta puntata del 2 luglio 2020

Nella puntata della fiction Rai in onda il 2 luglio, Suor Angela conoscerà il dramma di una bambina affetta da un tumore. Eugenia, questo il suo nome, non ha però perso il sorriso, cosa che commuoverà la religiosa. Suor Angela avrà modo di parlare con il medico che ha in cura la piccola paziente. Il dottor Santoro ha idee molto diverse dalla suora, ma entrambi hanno a cuore il benessere di Eugenia. Nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti, sarà proprio Eugenia ad aiutare Valentina a dare un senso alla sua vita. Un piccolo miracolo che farà riflettere Suor Angela.

La trama di Che Dio ci aiuti prosegue con il complicato rapporto tra Nico e Ginevra. Il giovane, stanco dei continui litigi, finirà per cercare la compagnia di Maria, che sembra dargli la pace che cerca. Suor Costanza sarà impegnata per i provini di Ballando con le Stelle, mentre Azzurra sarà afflitta dai sensi di colpa. Un segreto nel suo passato la tormenta, di cosa si tratta?

Emma torna al convento

Il segreto di Azzurra verrà a galla, dopo che al convento farà ritorno sua figlia Emma. La giovane madre dovrà per forza dirle tutto riguardo Athos. Non sarà una verità facile da digerire. Nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti, Nico si spaventerà moltissimo dopo aver perso la vista. Ginevra gli starà accanto, ma l’avvocato continua a pensare a Maria. Crescerà anche l’amicizia tra Valentina ed Eugenia, che le ha fatto tornare il sorriso dopo mesi di buio totale.

Le puntate di Che Dio ci aiuti 5 andranno in onda su Rai 1 fino al 6 agosto, per poi riprendere con la sesta stagione. Vi ricordiamo che per rivedere tutte le puntate e anche altre fiction Rai, basta collegarsi gratuitamente al portale Rai Play.