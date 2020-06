Antonella Clerici, stoccata della Rai: casa sua cancellata dal nuovo programma culinario

Chiude La prova del cuoco

Venerdì 26 giugno 2020, dopo vent’anni di programmazione, su Rai Uno va in onda l’ultima puntata de La prova del cuoco con Elisa Isoardi. Il passaggio da Antonella Clerici a quest’ultima non è stato digerito dal pubblico di Rai Uno, infatti le ultime due stagioni c’è stato un calo vertiginoso degli ascolti.

Di conseguenza a settembre, dopo la pausa estiva sulla rete ammiraglia della tv di Stato verrà proposto un nuovo format culinario che verrà condotto dalla compagna di Vittorio Garrone. Ma nelle ultime ore sono arrivate delle notizie poco confortanti per la professionista lombarda. Di cosa si tratta?

Il nuovo programma di Antonella Clerici diviso in tre parti

Inizialmente il nuovo programma di Antonella Clerici doveva chiamarsi La casa nel bosco. Un format che doveva essere trasmesso direttamente all’interno dell’abitazione della conduttrice nei pressi di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Una trasmissione prevista per metà settembre 2020 e composta in tre parti. La prima registrato nell’orto della madre di Maelle.

La seconda parte in onda in diretta da una cucina allestita all’interno villa di Antonella, dove quest’ultima oltre a stare dietro i fornelli, avrebbe fatto delle interviste. Mentre la terza ed ultima parte, doveva esserci un collegamento da uno studio Rai della Capitale, dal quale avrebbero dovuto cucinare alcuni chef, tra cui volti noti de La prova del cuoco.

La Rai avrebbe cambiato nome e location del format della Clerici

Stando al portale Blog Tv, i vertici di Viale Mazzini avrebbero storto il naso su questo format. Il motivo? I costi di produzione troppo elevati visto che una squadra Rai ogni giorno dovrebbe fare una trasferta in provincia di Alessandria. Ma anche le scenografie e l’allestimento nella casa di Antonella Clerici comporta delle forti spese. Di conseguenza, secondo i rumors, niente più trasmissione nell’abitazione della Clerici, ma realizzato negli studi Rai di Milano.

Qui gli addetti ai lavori ricostruiranno la casa della conduttrice lombarda. Quindi, oltre alla location, dovrebbe cambiare anche il nome del format che da La Casa nel bosco diventerebbe La casa a mezzogiorno. Un programma che partirebbe a ora di pranzo dopo Storie italiane di Eleonora Daniele. Ora c’è da capire sono solo solo rumors o se c’è davvero un filo di verità in queste notizie.