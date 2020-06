Elisabetta Gregoraci mostra un cerotto e i fan si preoccupano, di cosa si tratta?

Elisabetta Gregoraci il bikini mozzafiato mette in mostra qualcosa in più

Elisabetta Gregoraci è tornata. Si ricomincia a parlare di lei dopo la rottura con Flavio Briatore. Ogni estate sembra essere sempre più bella, un fisico statuario perfetto sotto ogni luce. L’invidia delle donne sale vedendo come indossa bene il nuovo bikini che esalta le forme tutte al posto giusto. Per non parlare del décolleté che incuriosisce ed attira le attenzioni degli uomini e a dirla tutta anche delle donne. Mai come in questo caso.

Oltre che dal suo décolleté le donne sembrano essere parecchio colpite da un dettaglio in particolare. Stiamo parlando di un cerotto comparso praticamente dal nulla. Non c’era e poi all’improvviso eccolo lì. Ma cosa è successo alla donna? Nulla di preoccupante. È proprio lei a spiegare su Instagram togliendo ogni dubbio di aver tolto un neo che la infastidiva tanto. Ha spiegato di averlo tolto mediante una piccola operazione. Nulla di particolare o di allarmante. (Continua dopo la foto)

Elisabetta Gregoraci le ultime rivelazioni sulla sua estate

Elisabetta Gregoraci ha poi spiegato di avere atteso per tanto tempo l’arrivo di questa estate anche se è davvero particolare e diversa dalle altre non soltanto per lei ma per tutti. In ogni cosa si nasconde la libertà, una passeggiata sulla riva, una nottata, le sfumature dell’acqua, la piscina, i tuffi in piscina o l’odore della pelle scaldata dal sole. Così vuole viverla a pieno, ma allo stesso tempo in punta di piedi come se stesse camminando sul bordo di una piscina.

Proprio come tutti donne e uomini anche lei è ingrassata, ha messo su qualche chilo di troppo che però sta cercando di eliminare con 50 minuti di camminata al giorno. Elisabetta c’è abituata, ha sempre fatto sport e sano movimento. Adesso si tratta soltanto di accelerare perché dopo la quarantena è necessario qualcosa di più.

E l’amore? Come va?

Mentre per quanto riguarda la sua vita privata, da quando ha concluso la relazione con Flavio, non si è fatta vedere in giro con altri uomini, anche se afferma che i corteggiatori non le mancano. I suoi corteggiatori sono tutti educati,discreti, galanti, rispettosi. Le fa piacere avere tanti uomini che le vanno dietro, anche se vorrebbe riuscire a concludere qualcosa di serio magari per il futuro.

Dopo tanto tempo trascorso da sola adesso ha voglia sia di spensieratezza che di leggerezza ma allo stesso tempo anche di avere al suo fianco una persona che la ami realmente. Adesso sta comunque bene, dopo il momento di dolore attraversato dopo la separazione da Flavio Briatore e, sta riuscendo a vivere appieno le sensazioni belle e e pensare a ciò che il futuro le ha riservato. Come sta trascorrendo il tempo? Insieme al figlio che è geloso e protettivo e che le dà tutto ciò che è una donna potrebbe volere.