Emma Marrone mostra il suo fidanzato? Il regalo: “Buon compleanno amore mio” [FOTO]

La dedica speciale di Emma Marrone ad un uomo

Nelle ultime ore Emma Marrone è tornata a far parlare di sé per una dedica molto speciale. Per caso la cantante salentina ha un nuovo fidanzato? Un possibile indizio arriva direttamente dal suo seguitissimo account Instagram in cui la giudice di X Factor 2020 ha condiviso uno scatto in cui ha fatto gli auguri ad un uomo.

Di chi si tratta? È una persona davvero molto speciale per l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, al punto di chiamarlo ‘amore mio’. Ovviamente i follower della professionista hanno iniziato ad indagare e capire chi è il fortunato che ha ricevuto un dono dalla 36enne. È davvero il suo ragazzo e quindi hanno una storia d’amore, oppure la verità è un’altra? Andiamo a vedere nello specifico cos’è successo.

Chi è Francesco Scognamiglio?

La persona in questione si chiama Francesco Scognamiglio. Per caso quest’ultimo è il nuovo fidanzato di Emma Marrone? A quanto pare sembra proprio di no. L’uomo, che è un 453nne, è uno dei più importanti e famosi stilisti nel nostro Paese ma anche nel resto del mondo. Un professionista molto importante con cui la la giudice di X Factor una volta uscita dal talent show di Canale 5 ha avuto modo di collaborare in diverse occasioni.

Ad esempio, l’abito che l’ex di Stefano De Martino indossava all’Eurovision Song Contest sul red carpet era stato proprio disegnato dal festeggiato. Scognamiglio ha stretto delle collaborazioni anche con la star Lady Gaga e tantissimi altri personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo.

Emma Marrone e Francesco Scognamiglio sono solo amici

In poche parole, tra Emma Marrone e Francesco Scognamiglio non c’è nessuna relazione sentimentale ma solo un grande e duraturo rapporto di amicizia. Una vicinanza dovuta anche a questioni professionali. Per tale ragione la cantante salentina è lo stilista, seppur a distanza, i due hanno avuto modo di incontrarsi in una bellissima località.

Ricordiamo che l’uomo in occasione del suo compleanno ha deciso di trascorrerlo da solo su un’isola. Resta il fatto che l’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi è ancora single. Ecco la foto caricata tra le Stories di IG che mostra i due al mare: