Francesco Totti perde il Rolex, l’accorato appello ai tifosi: “Vengo a prenderlo di persona”

Francesco Totti ha perso un Rolex molto costoso

L’ex Capitano della Roma sta cercando disperatamente un orologio di grande valore. Nelle ultime ore l’ex calciatore Francesco Totti ha lanciato un accorato appello sui propri canali social. Il motivo? Il marito di Ilary Blasi è intenzionato a ritrovare il Rolex che ha perso non sapendo dove.

Quindi, lo sportivo si è affidato ad un passaparola sui media per sensibilizzare colui che lo ha ritrovato Oltre ad avere un prezzo esoso, l’oggetto in questione ha un valore affettivo per Er Pupone. Oltre a lui, anche la consorte ha deciso di condividere l’appello tra le Stories del suo IG. Ma andiamo a vedere nel dettaglio l’appello dell’ex calciatore.

L’accorato appello dell’ex Capitano della Roma

Affidandosi ai suoi profili social che hanno un seguiti di milioni di follower, Francesco Totti ha detto: “Ragazzi ho perso il mio orologio a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera. Mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo. So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce”. Poi l’ex Capitano della Roma ha descritto l’oggetto in questione.

Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel), ovvero il primo e secondogenito della coppia. “Vi ringrazio in anticipo e vi lascio un recapito: 348 8888940. Verrò io di persona a prenderlo“, ha concluso il marito di Ilary Bòasi che di certo darà una sostanziosa ricompensa a chi gli riporterà indietro il costoso Rolex.

Il Rolex perso ha un valore affettivo per Francesco Totti

Di certo Er Pupone non ha problemi ad acquistare un altro orologio che di certo non costa pochi euro. Ma quel Rolex che ha smarrito da qualche parte lo accompagna dal suo matrimonio con la conduttrice Mediaset Ilary Blasi e che ha incise sopra le iniziali dei suoi figli.

Non lo ha mai cambiato in tutti questi anni, quindi lo sportivo giallorosso spera vivamente che i suoi oltre tre milioni di seguaci lo aiutino a ritrovarlo al più presto. La cosa bizzarra è che Totti ha dato sui social il suo numero di cellulare che di certo dovrà cambiare altrimenti sarà tartassato di chiamate e messaggi.