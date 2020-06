Uomini e Donne, Matteo sta ancora male per Sara, ma poi spiazza: “Il trono? Mi piacerebbe”

Nell’ultimo numero del settimanale di Uomini e Donne, Matteo Guidetti ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato a lungo del suo percorso nel programma e di Sara. Il giovane ha confessato di non aspettarsi di stare così male per non essere stato scelto.

Poco alla volta, però, sta riprendendo in mano la sua vita, al punto da non escludere neppure una futura partecipazione come tronista del programma. Il protagonista, inoltre, ha fatto anche altre confessioni, vediamo tutto nel dettaglio.

Matteo confessa di stare ancora male per Sara

Matteo Guidetti ha parlato a cuore aperto a Uomini e Donne Magazine ed ha confessato di essere stato molto male i giorni dopo la scelta. Il protagonista ha ammesso di aspettarsi di non essere il preferito della tronista, ad ogni modo, ha fatto di tutto per riuscire a riscontrare il suo interesse. A suo avviso, però, in lei non è mai scattata la scintilla, pertanto, c’è stato poco da fare per provare a conquistarla.

Molto probabilmente la Shaimi è attratta dal classico bad boy che non rispecchia affatto la sua personalità. Nel corso dell’intervista, Matteo ha ammesso che gli fa molto male vedere i due insieme che si chiamano “amore” e si comportano da fidanzati. Purtroppo la ferita è ancora aperta e bisognerà attendere un altro po’ di tempo prima che venga rimarginata. Tuttavia, nonostante il dispiacere sia ancora forte, il giovane non ha disdegnato il trono.

La confessione sul trono di Uomini e Donne

Nel caso specifico, il giornalista ha chiesto a Matteo cosa farebbe se dovesse ricevere la proposta di tornare a Uomini e donne in qualità di tronista. In merito a questo argomento, Guidetti è stato alquanto sincero, dato che ha ammesso che sarebbe da ipocriti dire che non accetterebbe. L’ex corteggiatore, dunque, ha detto che accetterebbe volentieri specie perché, finalmente, vorrebbe vedere le donne fare qualcosa per lui.

Nella vita, infatti, è sempre stato lui a corteggiare, per una volta gli piacerebbe assistere ad una situazione opposta. Infine, Matteo ha concluso rivelando quali sono i progetti che ha in mente per quest’estate. In merito a questo argomento, ha detto di non aver ancora programmato nulla di specifico, tuttavia, sente fortemente il bisogno di vivere momenti spensierati. Inoltre, non ha potuto fare a meno di confessare una grande voglia di innamorarsi di una ragazza che sappia apprezzarlo.