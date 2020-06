Donatella Versace trovata geniale della stilista, tutti già ne parlano

L’ultima trovata di Donatella Versace è davvero geniale, la stilista lancia il primo abito per la web serie DVTV e sceglie Chiara Ferragni

Non finisce mai di stupire la stilista Donatella Versace e come sempre riesce a crear qualcosa di spettacolare. Conosciuta per la sua creatività, la stilista ha superato se stessa nel lancio del primo abito per la web serie DVTV. Per l’evento ha scelto anche un personaggio molto noto, Chiara Ferragni. Il fisico mozzafiato e i colori di Chiara hanno completato il contesto.

E’ infatti un’accoppiata vincente quella dalla celebre stilista che colpisce sempre per le sue creazioni eleganti e con un tocco di classe inconfondibile. La Ferragni indossa un abitino in pelle che viene valorizzato da accessori e decorazioni dorate. Nonostante la casa di moda abbia interrotto gli eventi fashion a causa della pandemia, la stilista non si è fermata e la sua fantasia è inarrestabile.

La trovata della Versace unica ed esclusiva

La famosa influencer è la prima della lista che sfilerà per la Maison Versace in rete. Sarà la stessa Donatella in persona a fare da personal stylist e a dispensare consigli utili per rendere ben chiaro il concetto di eleganza e gusto. Sexy e super elegante nel nuovo look, Chiara Ferragni indossa un outfit pensato per tutte le donne che vogliono osare con stile.

Sensuale e misterioso, il look indossato da Chiara è un mix fra gusto rock e stile regale e ha dei punti valorizzati da decori accesi. Sono tanti i volti noti famosi dello spettacolo che indosseranno le creazioni di Donatella e che vestiranno con eleganza e classe. Una svolta per la stilista che si prospetta come una iniziativa originale, che avrà sicuramente successo.

Il look della Ferragni sensuale e misterioso

La Ferragni indossa una giacca in nappa e una minigonna a vita alta che mette in risalto i fianchi. Anche il lato B è stato valorizzato dall’effetto del capo in pelle che fa riscoprire l’animo rock accattivante e sicuro di ogni donna. A sottolineare la femminilità sono gli accessori luminosi dorati, e le spille da balia in oro ne sono la prova.

Il pezzo forte dell’outfit è sotto la giacca. La Ferragni indossa infatti un corpetto crop con stampa Barocco Rodeo. I colori bianco e nero con scintille dorate e le forme del completo la dicono tutta sull’effetto di questo look. Le scarpe sono ovviamente con il tacco alto. La novità è anche un concorso che verrà indetto su DVTV e come premio ci sarà un moodboard personalizzato da Versace.