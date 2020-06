Romina Power ritrova l’uomo della sua vita: “Ogni tanto…”

Su Instagram, la compagna di Al Bano , ha stupito e commosso i suoi 195mila follower. Un post dove si vede un fotogramma di quello che è stato il suo più grande amore della vita. L’uomo a cui deve la passione per la musica e lo spettacolo, e per l’arte.

La foto di papà Tyrone

Romina Power, ha postato una foto di Tyrone Power, ovvero suo papà. Tyrone è stato un amatissimo attore statunitense, venuto a mancare nel 1958, quando la piccola Romina aveva appena sette anni. Sposò la mamma di Romina, Linda Christian nel 1949, per poi divorziare nel 1956.

Tyrone Power è stato per lunghi anni uno dei sex simbol di Hollywood e protagonista dei classici eroi malinconici tipici degli anni ’40-’50. Fu soprannominato Il Bel Tenebroso, è il frame del film è di uno dei suoi migliori film Il Cigno Nero. Anche se ha passato poco tempo con lui, Romina lo ricorda con grande affetto: è grazie alla grande stella del papà che deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo. La sua voce è stata immediatamente notata, dando inizio alla sua fortunata carriera

Romina Power questa volta si apre con i suoi fans

I tantissimi suoi fans hanno sempre apprezzato la riservatezza con cui Romina Power ha gestito la sua vita privata (laddove possibile). Lei e Al Bano sono stati la coppia italianissima per quasi due decenni, eppure Romina appare sempre poco a suo agio sotto i riflettori, quando non c’è da cantare. A differenza del suo compagno Romina cerca di lasciare il suo privato in ombra, anche quando si parla dei loro figli.

Ecco perchè molti hanno apprezzato questo post: Romina raramente ha parlato del suo papà. Romina ha scritto nel post Instagram che ha scovato, per caso, facendo zapping in tv, un film del suo papà. Ed è stata una bellissima sorpresa per lei: pur non essendo famosissimo in Italia, Tyrone amava il nostro Paese e ci veniva spesso in vacanza.

Tyrone e Linda, infatti, si sono sposati proprio a Roma nel 1949, presso la Basilica Santa Francescana di Roma. C’è anche un simpatico – ma mai del tutto confermato – aneddoto che riguarda Tyrone e la Capitale. L’attore avrebbe chiamato la figlia Romina, proprio in onore della città eterna, lanciando, tra l’altro, anche la diffusione di questo nome in tutto il Paese.