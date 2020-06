Cesare Cremonini tutta la verità sulla colf tanto discussa (VIDEO)

Cesare Cremonini una battuta crea la bufera ma la verità è che…

Cesare Cremonini è finito nella bufera per sua stessa volontà. Durante la puntata di ‘E poi c’è Cattelan’, mentre lui era ospite, ha risposto a delle domande sulla sua vita privata andando un po’ più a fondo rispetto quello che si pensava. Si è quindi arrivati a parlare della sua colf.

Il cantante ha rivelato che la chiama Emilia, anche se il suo nome non è quello. La donna però è moldava, ha un nome particolare che lui nemmeno ricorda e che rivela non gli interessa sapere. Essendo che la paga, può chiamarla un po’ come vuole, dice. Questa rivelazione ha indispettito i suoi follower che su Twitter hanno scatenato un terremoto.

In molti hanno scritto che pagare la donna delle pulizie non vuol dire pagarla per fare di lei ciò che si vuole addirittura privandola della sua identità. Vuol dire soltanto pagarla per fare delle pulizie. Ha un nome e va rispettata anche in questo. Molti altri gli hanno scritto di essersi ricreduti sulla sua persona. Se prima pensavano si trattasse di un bravissimo uomo, oggi lo ritengono una persona troppo superficiale.

Cesare Cremonini difeso direttamente dalla sua donna delle pulizie

Cesare Cremonini ha quindi ricevuto le peggiori offese da coloro che hanno voluto prendere le parti della donna moldava. Alcuni suoi fan hanno addirittura affermato che al prossimo concerto, essendo che anche lui viene pagato per cantare, lo chiameranno Ugo. Insomma un po’ d’ironia che però nasconde non proprio benissimo la rabbia nei suoi confronti.

La sua colf ha scelto di intervenire per dire la sua e raccontare la versione dei fatti parlando un po’ anche del rapporto che ha con il cantante bolognese. C’è da dire che l’uomo ha spiegato di avere scelto Emilia come nome perché l’Emilia Romagna è la sua terra ed è il nome che darebbe anche ad una sua eventuale figlia. La colf ha rivelato che secondo lei non era il caso di fare polemica anche per queste sciocchezze. Lei è fiera di chiamarsi Emilia, Anche perché è proprio così che si chiama. Non è Emilia Romagna, ma Emilia romena.

La battuta di Cremonini sui follower

Insomma ciò che ne viene fuori è che tra Cesare Cremonini e la sua colf c’è un rapporto speciale. Infatti alla fine del video pubblicato su Instagram dice che è troppo divertente pensare che dopo la scoperta molto probabilmente ai criticoni, a tutti coloro che amano fare polemica, sarà esploso il cervello.

Quindi pare essere ovvio che il cantante si è divertito. Ma u follower adesso cosa faranno? Gli chiederanno scusa? Oppure no? Certamente a Cesare le scuse non interessano anche perché non sembra essere stato toccato dalla polemica.