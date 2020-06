Barbara D’Urso, pioggia di critiche sull’ultimo selfie della conduttrice “Tutta rifatta” (FOTO)

Barbara D’Urso sotto attacco social, sta succedendo di tutto

Barbara D’Urso si è vista piovere addosso una serie di critiche ed accuse che non si aspettava. La conduttrice Mediaset, Regina di ascolti, pubblica spesso le sue foto immortalando tutti gli attimi della sua vita, i più interessanti ed i meno.

I suoi follower sono felici di essere sempre aggiornati sulla sua vita, sia durante le prove, sia prima di andare in onda, sia in camerino. La stessa cosa vale anche per le giornate a casa delle quali mostra ogni attimo sia quando è da sola che in compagnia.

Poi ama anche pubblicare le foto del suo passato dove ovviamente appare più giovane e logicamente diversa. Così quando pubblicai i selfie in primo piano, tutti i follower non possono fare a meno di fare la differenza e notare ogni piccolo dettaglio diverso. Chiunque invecchiando cambia, non per niente lei appare sempre molto curata e perfettamente truccata, occhi, naso, labbra, fronte. Tutto questo non ha fatto altro che incendiare il web e dare il via a commenti parecchio sgradevoli. (Continua dopo la foto)

Barbara D’Urso ha rifatto le labbra? Sono storte

Barbara D’Urso dopo aver pubblicato un primo piano, ha visto arrivare una serie di commenti bruttissimi in cui le dicono che anche lei ha ceduto e per questo delude le aspettative. Sembra essere una donna sicura di sè senza troppi fronzoli. Invece no. E’ tanto insicura da aver rifatto qualsiasi parte del corpo, per esempio le labbra.

Le sue labbra appaiono molto gonfie rispetto a prima, il viso è tutto diverso, è cambiato. Ciò che è cambiato per quanto riguarda le labbra oltre lo spessore, è anche la forma. Adesso infatti sono storte, non hanno una forma vera e propria. Già da prima la accusavano di non essere umile, adesso è anche insicura e si è pure montata la testa.

La risposta di Barbara non lascia dubbi

E così la conduttrice ha deciso di rispondere ai commenti e ha affermato di non avere mai fatto interventi estetici, che secondo lei l’età è un numero, non conta quella anagrafica.

Tutto ha inizio dall’età mentale, lei a volte sente di avere 15 anni, altre volte sente di averne 40, altre volte 60 che corrispondono alla sua età. Ciò che conta realmente alla fine, è come si affronta il tutto. Anzi invita tutte le donne a non dare peso a ciò che è il contorno. La risposta è immediata: se pensa questo perchè non si mostra mai acqua e sapone?