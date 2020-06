Una Vita, spoiler dal 29 giugno al 4 luglio 2020: Samuel muore

Nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 29 giugno al 4 luglio 2020 ci saranno due uscite di scena che cambieranno completamente le trame. Si tratta di Samuel, che verrà ucciso da Cristobal e di Eduardo, avvelenato invece da Ursula. Genoveva, dopo la dipartita di suo marito, giurerà di vendicarsi.

Stando agli spoiler degli episodi settimanali di Una Vita, Samuel proverà a recuperare i soldi che deve a Cristobal provando a chiedere un prestito a Felipe, ma l’avvocato non ascolterà la sua richiesta. Non sapendo più a chi rivolgersi, proverà a recarsi da Lucia, ma anche quest’ultima gli negherà le pesetas chieste. Sarà l’inizio del dramma.

Una Vita, anticipazioni della prossima settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2020 su Canale 5

Ursula sarà affranta vedendo il dolore di Lucia che, saputo di avere ancora poche settimane di vita, rinuncerà a partire con Telmo e Mateo. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Una Vita, Eduardo accuserà un malore improvviso che lo porterà alla morte. Samuel, approfittando del suo funerale, ruberà i soldi di Lolita intrufolandosi nel suo negozio ma verrà scoperto da Susana. A quel punto, l’unica soluzione che gli verrà in mente sarà quella di scappare con la moglie. I due appiccheranno un incendio per tenere impegnati in altro i vicini, ma nel quartierino arriverà Cristobal.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Samuel vedrà il sicario pronto a sparare alla moglie. Per salvarla, le farà scudo con il suo corpo e verrà colpito dal proiettile destinato a Genoveva, che verrà poi raggiunta da Mendez. L’Alday invece verrà portato in ospedale in condizioni disperate. Telmo e Ursula scopriranno invece che Lucia sta per morire.

La morte di Samuel

Proseguendo con gli spoiler di Una Vita, vedremo Liberto disperato per la morte di Samuel. Nonostante gli abbia prestato dei soldi, non sono bastati a coprire il debito. In ospedale, l’Alday morirà tra le braccia di Genoveva, che prometterà a se stessa di vendicare la morte del marito e di farla pagare cara a tutti coloro che non l’hanno aiutato nel momento del bisogno. Cosa avrà in mente? Nel frattempo, Hipolito metterà i bastoni tra le ruote a Cinta, che non ha ancora comunicato ai genitori di essere la dama del mistero.

Infine, nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 29 giugno al 3 luglio, Lucia deciderà di raccontare la verità a Mateo. Sapendo di avere ancora poco tempo, dirà al bimbo che il suo vero padre è Telmo.