Giovanni Conversano contro Serena Enardu “So cosa hai fatto con Alessandro”

Arriva per Serena Enardu un duro attacco da parte di Giovanni Conversano, il pugliese dice la sua sulla fine della storia d’amore fra Pago e la bella sarda

Giunge a sorpresa un duro attacco da parte di Giovanni Conversano verso Serena Enardu. L’ex tronista aveva dichiarato che si erano lasciati perché lui l’aveva tradita diverse volte, cosa che Conversano nega categoricamente. Fidanzato con la modella Giada Pezzaioli, Conversano ha avuto da lei il figlio Enea, nato tre anni fa.

Riguardo ai recenti trascorsi della Enardu, Giovanni ha voluto fare chiarezza e quindi ha inviato una lettera al settimanale Di Più. Nella lettera Giovanni accusa Serena di essere solo in cerca di notorietà. Le ha detto che lei ha illuso un altro uomo come ha fatto con lui in passato e ha stravolto la sua vita. La Enardu ha fatto la stessa cosa con Conversano anni fa, ha distrutto la sua vita e l’ha segnata per lungo tempo.

Giovanni Conversano accusa Serena di volere notorietà

Quando Giovanni e Serena si sono lasciati il giovane è stato vittima di calunnie che lei aveva detto sul suo conto. Nella lettera Giovanni Conversano ha ribadito che lui non le aveva fatto nulla e che lei gli è scagliata contro senza alcun motivo. Ha anche aggiunto che Pago non ha conosciuto Serena fino in fondo e che si è rimesso con lei perché non sa chi è veramente.

Per lei contava sfruttare una ulteriore occasione per avere notorietà e finire sotto i riflettori. Perché è questo che lei cerca secondo Giovanni. Per Conversano è chiaro che Serena credeva con questo di tornare a Uomini e Donne, il programma che le aveva dato tanta popolarità. Per la liason che lei ha intrecciato con il tentatore Alessandro Graziani Conversano ha anche detto di sapere cosa è successo.

Conversano sa cosa è successo fra Serena e Alessandro

Conversano ha detto di sapere che in questi mesi ha intrattenuto con Graziani rapporti telefonici. I due sono conosciuti a Temptation Island Vip e lui è stata la causa vera della crisi fra la Enardu e Pago. Giovanni ha parlato del fatto che Pago ha scoperto la verità, e cioè che in realtà lei e Graziani hanno avuto una relazione.

Giovanni ha anche accusato Serena di voler tornare a Uomini e Donne per rivedere Alessandro e Pago lo ha scoperto. Insomma, uno sfogo duro quello di Giovanni verso Serena, ma cosa risponderà la sarda? Vedremo!