Vera Gemma al Grande Fratello Vip? Ecco le sue parole sulle trattative con il reality

Vera Gemma ha parlato della possibilità di partecipare al reality. Ecco come stanno davvero le cose

GF Vip: Vera Gemma pronta ad entrare?

In queste settimane si sta parlando tanto della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Mentre Alfonso Signorini sta lavorando con la produzione del reality per scegliere il cast, circolano continuamente in rete delle indiscrezioni. Le ultime riguardano la presenza di Rosanna Cancellieri e Vera Gemma, ma entrambe hanno dato la loro versione dei fatti.

Rosanna ha detto di non essere stata contattata, ma anche in quel caso avrebbe rifiutato. Il reality non è nel suo genere e comunque sta valutando altre proposte e altri programmi più interessanti. Invece, Vera Gemma ha fatto capire che la possibilità di varcare la porta rossa per lei c’è.

Infatti, in un’intervista per Superguidatv, ha fatto capire che un contatto con Alfonso Signorini c’è stato e che a lei piacerebbe davvero molto partecipare. Tuttavia, ha specificato che per il momento non c’è nulla di concreto. Lei vorrebbe partecipare per farsi conoscere meglio dal pubblico, cosa che non è stata possibile a Pechino Express. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Vera Gemma nella Casa più spiata d’Italia?

Il lavoro di Alfonso Signorini

La quarta edizione condotta da Alfonso Signorini ha convinto Mediaset a rinnovare immediatamente il Grande Fratello Vip per una quinta edizione a settembre, rinviando la versione condotta da Barbara D’Urso. Il conduttore, dunque, è al lavoro e ha confessato di aver già fatto colloqui con oltre 40 vip: molti attori e cantanti si sono ritrovati senza lavoro nel lockdown e hanno considerato questa opportunità.

In attesa di avere qualche indiscrezione sulla categoria dei più giovani, più difficilmente considerati vip, stanno circolando una serie di nomi. Si va da Gabriel Garko, Loredana Lecciso, a le sorelle Buccino, e coppie di vip come Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Tuttavia, quello che sappiamo fino ad ora è che Alfonso Signorini sta lavorando per avere un cast eccellente (probabilmente il conduttore sta anche corteggiando il bellissimo attore turco Can Yaman per una settimana nella Casa) e che ci sarà il doppio appuntamento settimanale. Le pagine di spettacolo, inoltre, danno ormai certa la presenza nel reality di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, senza dimenticare che Pupo è stato confermato come opinionista.