Chiara Ferragni è incinta? La mamma si lascia scappare qualcosa di troppo: “Arriverà una bambina” (VIDEO)

In queste ore sta impazzando sul web un rumors su Chiara Ferragni, l’influencer è incinta? Alcuni fan hanno notato un pancino sospetto per la moglie di Fedez, al punto da non poter fare a meno di fare delle allusioni.

A fomentare ulteriormente questo gossip, poi, ci ha pensato la madre di Chiara, la quale si è lasciata scappare qualcosa di troppo. La donna ha pubblicato un video di sua figlia ed ha svelato che presto arriverà una femminuccia.

Il commento della mamma di Chiara

Gira voce che Chiara Ferragni possa essere incinta. L’influencer ha sempre dichiarato di avere intenzione di allargare la propria famiglia. Ad ogni modo, i numerosi impegni di lavoro l’hanno sempre portata ad allontanarsi da questa ipotesi. Adesso, però, pare che la coppia sia pronta ad accogliere un nuovo bebè. Tutto è partito da alcune foto sospette in cui la protagonista sembra sfoggiare un pancino un po’ gonfio. Questo ha subito fatto esplodere il web in una miriade di commenti.

Altro elemento che ha generato grande sgomento riguarda un video pubblicato sul profilo di Leone. In tale clip, Fedez si diverte a baciare sua moglie e a suscitare una reazione di nervosismo nel piccolo Leo. Il bambino, infatti, allontana suo padre e pulisce le labbra della mamma a seguito del contatto con quelle di Fedez. Al di sotto di tale post è intervenuta Marina Di Guardo, madre di Chiara, la quale ha provato a rassicurare suo genero dicendo che presto arriverà una bambina. la quale sarà innamorata solo del suo papà. (Continua dopo il video)

Il web crede che la Ferragni sia incinta

Tale frase, ovviamente, ha lasciato subito intendere che Chiara Ferragni sia incinta di una femminuccia. Per ora, però, nessuno dei diretti interessati è intervenuto sulla vicenda, pertanto, quello di Marina potrebbe essere solo un augurio e nulla di più. Ad ogni modo, anche la profonda reticenza che proviene dalla coppia di influencer sta fomentando i dubbi. Se si trattasse di una bufala, infatti, per quale ragione la coppia non interviene per smentire?

Per il momento, la Ferragni si sta godendo il grande successo dovuto all’uscita del suo primo singolo in collaborazione con Baby K. Si tratta di una collaborazione avvenuta anche con il supporto di Pantene. Anche Fedez sta raccogliendo enormi consensi con l’uscita del suo brano “Bimbi per strada”.