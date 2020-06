Giulia De Lellis, problema alla gola: “Che ansia, non riesco a capire” (FOTO)

La vita di Giulia De Lellis sembra davvero entusiasmante, chi la conosce davvero, però, sa che lei è molto ipocondriaca, proprio in queste ore, infatti, ha parlato di un problema alla gola che la sta turbando. Nel dettaglio, l’influencer ha detto di essere un po’ in ansia in quanto la sua voce va e viene troppo spesso.

In un primo momento, tutti avevano ipotizzato si trattasse di un disturbo dovuto all’aria condizionata. In realtà, però, la verità sembra non sia legata a questo fattore. Vediamo tutti i dettagli.

Il problema alla gola di Giulia

Giulia De Lellis ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha parlato di un problema alla gola che ha da un po’ di tempo. Tutto è cominciato quando si è resa conto che la sua voce fosse un po’ ballerina. Spesso, infatti, le capita di avere degli abbassamenti del tono della voce senza un motivo specifico. In molti le hanno detto che la causa principale potesse risiedere nell’aria condizionata, ma l’influencer ci ha tenuto a smentire questa ipotesi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha detto di averle provate tutte e di non ritenere che sia colpa dei climatizzatori.

Successivamente, poi, la ragazza ha ammesso di essere un po’ in ansia per questa cosa, considerando il suo carattere fortemente ipocondriaco. Inoltre, il non sapere quale sia la causa certa di questa situazione non la fa stare molto tranquilla. Ad ogni modo, nonostante un po’ di preoccupazione, la fanciulla ha voluto sdrammatizzare la vicenda facendo anche delle battute. (Continua dopo la foto)

La De Lellis sdrammatizza

Nelle IG Stories, infatti, Giulia De Lellis ha ammesso di avere un po’ di problemi alla gola da vecchietta. Questi piccoli acciacchi, però, non le impediscono affatto di continuare a svolgere il suo lavoro e a viaggiare in giro per l’Italia. Proprio in questi giorni, infatti, è stata a Capri, dove ha trascorso dei momenti indimenticabili. Virale, ad esempio, è divenuto un video in cui la romana è su di una barca intenta a ballare e a divertirsi in compagnia di amiche.

Molto probabilmente, potrebbe essere stato proprio il troppo vento e gli sbalzi termici ad aver contribuito ad aggravare la situazione della gola di Giulia. Per adesso, però, non vi è alcuna certezza di questo collegamento, pertanto, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.