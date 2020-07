Francesco Renga irriconoscibile, capelli ricci lunghi e viso gonfio: l’ex di Ambra sembra un altro (FOTO)

Francesco Renga è uno dei cantautori italiani di maggior successo della scena musicale italiana. Non solo per la sua bravura, l’artista spesso si è ritrovato sotto i riflettori per la sua vita privata. Come ben tutti sanno per 11 anni è stato legato ad Ambra Angiolini. Una storia importante dalla quale sono nati anche due figli, Leonardo e Yolanda. La loro relazione è terminata nel 2015 e ad oggi entrambi hanno dei nuovi compagni.

Prima di diventare un grande cantante solista, Francesco Renga ha fatto parte di una band che ovviamente gli ha cambiato la vita. E proprio durante quegli anni che l’artista appariva molto diverso da oggi, quasi irriconoscibile. Vediamo insieme perchè.

Francesco Renga ai tempi degli esordi in un look selvaggio

Non tutti sanno, però, che agli inizi della sua carriera, Francesco Renga faceva parte del gruppo musicale ‘Modus Vivendi’. Dopo aver partecipato ad un concorso è riuscito a creare una band, molto famosa: i Timoria. E proprio durante quegli anni che siamo riusciti a trovare una sua foto, dove si mostra completamente diverso da oggi.

Il gruppo dei Timoria è durato pochissimo e Francesco Renga durante un’intervista di quegli anni confermò di non voler più far parte di una band. Infatti, oggi, l’artista è riuscito a raggiungere una certa fama e notorietà grazie al suo talento , riuscendo ad avere popolarità in diversi paesi nel mondo.

Negli anni il look del cantante si è evoluto, rendendolo uno degli uomini più desiderati dalle donne. Ai tempi degli esordi, Francesco Renga sfoggiava un look totalmente diverso da oggi, addirittura quasi selvaggio. Capelli ricci e lunghissimi, stile rock e sopratutto qualche chilo in più. Continua dopo la foto.

L’addio tra il cantautore e Ambra Angiolini

Come già detto in precedenza, Francesco Renga è stato legato per molti anni ad Ambra Angiolini. La coppia si è amata tantissimo ma come tante storie, anche la loro è finita. I due non hanno mai spiegato i reali motivi della loro separazione ma ad oggi possiamo confermare che hanno un bellissimo rapporto, sopratutto per rispetto dei figli.

Infatti, Francesco Renga e Ambra sono genitori di due splendidi ragazzi e proprio per il loro bene, hanno messo da parte le proprie incomprensioni. Anche durante il lockdown i sono sentiti spesso e insieme hanno dato via ad un’iniziativa di beneficenza per la città di Brescia.