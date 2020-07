Lorenzo Amoruso totalmente scatenato a Temptation Island

Lorenzo Amoruso: si attende il peggio, non è tutto oro ciò che luccica

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono una delle coppie partecipanti a Temptation Island 2020, all’inizio non sembravano dare nell’occhio, almeno questo è ciò che dicono le anticipazioni. Sembravano una coppia stabile, ben messa, entrambi innamorati e legati. Non è tutto oro quello che luccica però ed ecco il primo filmato.

A quanto pare è successo di tutto, lo si può capire attraverso il video pubblicato su Instagram direttamente dalla pagina social del programma. In realtà non si vede chissà cosa ma il dubbio è grande perchè basta poco per creare problemi e rotture all’interno di qualsiasi coppia.

Lorenzo Amoruso, un ballo di troppo e qualche parola non apprezzabile

Lorenzo Amoruso nel vide balla insieme alle tentatrici e si diverte urlando “Ma sì! Ma che c…o me ne f…e!”. Come mai ha detto questo, tra l’altro con tono liberatorio? Ha visto qualcosa che non gli è andata a genio dall’altra parte? Si sta divertendo in assenza della sua donna non ricordando che lei vede tutto?

Se c’è una certezza è che Manila, come chiunque avrebbe fatto, non l’ha presa bene e se ne parlerà sicuramente durante il corso della prima puntata. Si sfogherà con le sue amiche, si sfogherà con Filippo.

Che cosa sta succedendo tra le altre coppie?

Delle altre coppie non sappiamo ancora molto. Intanto tra i partecipanti troviamo per quanto riguarda le coppie note Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Mentre i non conosciuti vedono arrivare la coppia formata da Valeria e Ciavy, lui 35 anni e lei 27 che sicuramente regaleranno non poche gioie. Lui ha rivelato di voler partecipare per capire se ama davvero la sua donna o si tratta di semplice abitudine. Afferma anche che potrebbe cedere a qualunque tentazione. Lei invece ha raccontato che l’uomo vuol essere libero, mentre a lei non dà libertà.

Insomma i problemi ci sono e non sono pochi. Poi ci sono Annamaria e Antonio: lei 43 anni e lui 33, stanno insieme non per amore. Lei soltanto per paura di rimanere da sola, lui ama le donne. In generale. Anna e Andrea, lei ha 37 anni e lui 27, stanno insieme da due anni ma sono incerti. Lei vorrebbe sposarsi, lui vorrebbe soltanto convivere. Non riescono a prendere decisioni in merito.

Infine Sofia e Alessandro che stanno insieme da ben quattro anni e mezzo ma ci sono stati parecchi problemi e separazioni. Lui è davvero innamorato di lei perchè è rimasto infatuato nonostante lei si frequentasse da sei mesi con un altro uomo. Questa sera la prima puntata ci darà le prime importanti informazioni e gli indizi su ciò che succederà nel corso delle prossime settimane. Temptation, anche quest’anno parte col botto.