“Mi parte l’embolo e mi prenderei a schiaffi”: Maria De Filippi, il retroscena su Maurizio Costanzo

Maria De Filippi parla di Maurizio Costanzo

E’ tempo di confessioni per Maria De Filippi che dopo una stagione ricca d’impegni si sta rilassando un po’. Un anno particolare per la conduttrice pavese, infatti a fine agosto lei e il marito Maurizio Costanzo festeggeranno le nozze d’argento. I due sono sposati da ben 25 anni anche se si conosciuti e frequentati per altri 5 anni.

In una recentissima intervista rilasciata al settimanale Oggi la professionista Mediaset ha fatto un bilancio parlando molto della sua famiglia, composta dal marito e dal figlio Gabriele Costanzo, ma anche di Amici e di ex allievi del talent show più longevo della televisione italiana. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto sul giornalista romano.

I pregi di Costanzo e i difetti della conduttrice pavese

Dopo aver parlato a lungo di Amici e della decisione del vicepresidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi ha speso delle belle parole per il marito Maurizio Costanzo. Intervistata dal giornalista della rivista diretta da Umberto Brindani, la donna ha detto che Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è. Lei vorrebbe tanto essere come lui perché non strappa, non si arrabbia, mentre a lei se accade qualcosa che non le piace le parte l’embolo.

Alla conduttrice di Uomini e Donne piacerebbe tanto poter contare su una buona dose di pacatezza, potersi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco. Ma la delusione spesso la pervade e la condiziona tantissimo, perché cela sempre un profondo investimento umano. “E io non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi. Poi il giorno dopo magari mi è passata, ma lì per lì, davanti alla delusione sono una belva”, ha asserito Queen Mary.

Maurizio Costanzo e tutte le sue mogli

Anche se si sono conosciuti nel 1990, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono convolati a nozze solo cinque anni dopo. E proprio quest’anno i due festeggiano le nozze d’argento. E se per Queen Mary è il primo matrimonio, non possiamo dire lo stesso per il giornalista romano. L’81enne infatti, prima di unirsi con la pavese è stato sposato altre tre volte. La prima volta con la fotoreporter Lori Sammartino che ormai non è più in vita.

Poi con Flaminia Morandi con la quale ha messo al mondo due figli: Saverio e Camilla. Infine un matrimonio lampo con la conduttrice Marta Flavi. Inoltre negli Anni Ottanta Costanzo ha avuto una lunga storia con la doppiatrice ed attrice Simona Izzo. Con la De Filippi, invece, non hanno avuto figli ma hanno adottato Gabriele.