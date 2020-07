Giulia De Lellis smaschera Andrea Damante, “Non è un siciliano vero…” (Video)

La coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante è al centro del gossip da un po’ di tempo ormai. Dopo la riappacificazione, avvenuta a seguito di una brusca e sofferta rottura, i due ragazzi hanno trascorso la quarantena insieme e hanno rafforzato ulteriormente il loro rapporto. Adesso, tra l’altro, sono in vacanza insieme e si stanno godendo un po’ di relax in Sicilia.

Giulia De Lellis, nonostante sia in vacanza, non ha mai abbandonato i suoi numerosissimi fans sui social dove, puntualmente, posta diversi momenti della sua quotidianità. E proprio l’altro ieri è comparso un video in cui la ragazza, un po’ troppo “divertita” a dire il vero, smaschera il suo Andrea smentendo che sia un siciliano vero. Per quale motivo? Vediamolo.

Andrea Damante, identità nascosta

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono noti al pubblico da molti anni ormai. Si stava concludendo la stagione 2015/2016 di Uomini e Donne quando il bel DJ, che siedeva sul trono del programma, sceglieva Giulia De Lellis per iniziare una storia al di fuori delle telecamere. Di fatto, però, la coppia è stata sempre nell’occhio del gossip.

Memorabile la partecipazione di Damante al Grande Fratello con una Giulia De Lellis che, gelosa del suo uomo, è entrata in casa. La ragazza potrebbe partecipare al GF VIP 5. In ogni caso, chi non ha approfondito la biografia del bell’Andrea può pensare che il ragazzo sia di Verona, città in cui vive. Ma non è così! Damante, in realtà, è siciliano.

Giulia De Lellis, il dubbio

A sollevare qualche dubbio che Andrea Damante abbia mentito sulle sue origini siciliane è la stessa Giulia De Lellis. La ragazza lo fa in maniera molto esplicita all’interno di un video che ha, poi, postato sui social e condiviso con tutti i suoi fans. “Non è un siciliano vero” ha affermato divertita davanti all’obiettivo. Ma perché? Beh, semplicemente a causa di un avvenimento occorso durante questi giorni di vacanza in Sicilia.

In particolare, Giulia De Lellis e Andrea Damante avevano deciso di passare la giornata alla Scala dei Turchi, ad Agrigento. Peccato, però, che il giovane abbia sbagliato strada con conseguente perdita di tempo per raggiungere la destinazione scelta. Ecco che, per questo, Damante non sarebbe un vero siciliano! Alla fine, comunque, la meta è stata raggiunta e la giornata è passata al meglio. Un’ennesima ripresa che conferma, di nuovo, che i due attraversano un momento davvero molto felice.