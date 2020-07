Che Dio ci aiuti puntata 9 luglio 2020: Nico scopre il segreto di Ginevra

La sesta puntata su Rai 1 in replica giovedì 9 luglio 2020 di Che Dio ci aiuti aspetta gli affezionati telespettatori della fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nelle vesti della simpatica e pasticciona Suor Angela, in attesa della sesta stagione che è già stata confermata.

I due episodi di Che Dio ci aiuti in onda il 9 luglio su Rai 1 si intitolano Sos e Come un fantasma. Nico si troverà a fare i conti con i suoi sentimenti nei confronti di Maria e Ginevra.La novizia si confiderà con lui in merito ad un segreto sul suo passato.

Che Dio Ci Aiuti 5 sesta puntata, episodio 11

Suor Angela in convento sarà alle prese con nuove indagini che la porteranno a scoprire verità inaspettate. Una ragazza, pur di mantenere fede al suo amore, è disposta a vendere il suo corpo. La religiosa proverà a farle cambiare idea, anche se non sarà facile. Nel frattempo Nico sarà indeciso tra Ginevra e Maria. Se con la fidanzata vorrebbe che le cose si facessero più serie, non è indifferente alla bella novizia. Nell’undicesimo episodio di Che Dio ci aiuti Ginevra sarà tormentata dal suo passato. Decisa a liberarsi la coscienza, si confiderà proprio con Nico.

Il giovane, saputo cosa tormenta Ginevra, metterà da parte la relazione con Maria per starle vicino e offrirle il suo sostegno. Azzurra sarà gelosa di Emma, vicina a Athos. I due scopriranno di avere una passione in comune per la letteratura. A quel punto, Azzurra si improvviserà un’intellettuale, ma finirà per fare una figuraccia.

Episodio 12: Come un fantasma

Nel secondo episodio di Che Dio ci aiuti, un’altra indagine metterà alla prova l’intuito di Suor Angela, che dovrà indagare sul passato oscuro di un infermiere che sembra avere una doppia vita. Intanto, Maria chiederà aiuto a Ginevra quando vedrà arrivare al Convento degli Angeli Custodi la zia di Nico. Alessio, il fisioterapista di Valentina, farà colpo sulla ragazza, che si sta impegnando giorno dopo giorno a riprendere in mano la sua esistenza.

Nel frattempo, come vedremo nel secondo episodio di Che Dio ci aiuti in onda su Rai 1 in prima serata il 9 luglio, Gabriele capirà che è arrivato il momento di confessare i suoi sentimenti a Valentina, ora che la ragazza è invaghita del fisioterapista. Athos invece proverà a recuperare il suo rapporto con Azzurra. Ricordiamo che la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci andrà in onda in replica fino a giovedì 6 agosto 2020 per poi aspettare la sesta stagione.