Sammy Hassan si sfoga su Instagram: “Mi stanno ricoprendo di insulti, nessuno mi deve rompere” (FOTO)

Sammy Hassan è tra i personaggi più bersagliati in questo momento su Instagram a causa di quanto sta accadendo con Giovanna. Il giovane, dopo aver mantenuto il silenzio fino a questo momento, ha deciso di dare luogo ad uno sfogo.

Attraverso le IG Stories, ha ammesso di essere davvero stufo e amareggiato a causa delle troppe critiche che sta ricevendo in questo periodo. Per tale ragione ha definito gente con scarso intelletto tutti quelli che stanno sbottando contro di lui.

Lo sfogo di Sammy Hassan su Instagram

La storia tra Giovanna e Sammy, nata al termine del travagliato percorso a Uomini e Donne, pare sia già volta al capolinea. Che una storia possa terminare dopo poco tempo può succedere, ma ciò che il pubblico non sta affatto gradendo è la scarsa considerazione che i due giovani stanno avendo nei confronti dei follower. Nessuno dei due, infatti, ha mai menzionato l’esistenza di una crisi o speso almeno qualche parola in merito a quanto accaduto. Per tale ragione, le critiche ricevute sono davvero moltissime.

Specie Sammy è stato inondato di insulti, in quanto è reputato il principale responsabile della crisi, per tale motivo, il giovane ha deciso di registrare uno sfogo su Insatgram. Attraverso la funzione Storie, l'ex corteggiatore ha detto di essere stato ricoperto di accuse, le quali stanno diventando davvero molto fastidiose. Ad ogni modo, il romano ha palesato la sua totale indifferenza nei confronti di queste persone che mostrano scarso intelletto.

Silenzio assordante di Giovanna

Sammy Hassan, nel corso del suo sfogo su Instagram, ha detto anche che continuerà a fare le cose che ha sempre fatto e, soprattutto, a pronunciare lo slogan “My Friends”, anche se molti non lo tollerano. Se lui, però, ha almeno menzionato minimamente la vicenda, lo stesso non può dirsi per Giovanna. L’Abate,, infatti, si è chiusa in un rigido silenzio che, almeno per il momento, non ha intenzione di interrompere.

L’unico riferimento alla storia nata a Uomini e Donne risale a un po’ di tempo fa, quando la ragazza ha detto di necessitare di privacy per poter fare chiarezza in merito alla sua vita sentimentale. Nonostante tutto, ci ha tenuto a precisare di leggere sempre tutti i commenti, anche quelli un po’ più cattivelli. Almeno per adesso, però, non sembrano esserci grandi novità.