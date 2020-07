Crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, parla lei: “Molto doloroso ogni dettaglio…”

In questo periodo si è molto parlato dell’ipotetica crisi tra Ida e Riccardo. Dopo un lungo periodo di silenzio e reticenza da parte di tutti e due, però, sembra finalmente essere trapelato qualcosa e a confessarlo è stata proprio la Platano.

Nel corso di un’intervista con Uomini e Donne Magazine, la protagonista è stata chiamata a commentare i suoi ultimi tre mesi e le sue parole sono state molto pesanti. La dama ha ammesso di aver trascorso dei momenti davvero molto pesanti, vediamo perché.

Ida sulla crisi con Riccardo

Dopo essere usciti insieme dal talk show di Maria De Filippi, Ida e Riccardo sembravano aver vissuto un momento di crisi. La coppia ha immediatamente smesso di pubblicare post insieme su Insatgram e, in generale, di mostrarsi sui social. Questo, dunque, ha subito acceso un campanello d’allarme nei vari fan che li seguono con affetto e dedizione. Le domande sono state davvero parecchie, ma le risposte si sono rivelate quasi assenti. Per tali ragioni, dopo un lungo periodo di silenzio, la Platano ha deciso finalmente di parlare.

La redazione di Uomini e Donne le ha chiesto di spiegare come ha vissuto questi ultimi tre mesi e lei ha risposto in modo parecchio triste. La dama ha ammesso che se dovesse ripercorrere tutte le tappe di questi giorni nel dettaglio proverebbe sicuramente tanto dolore. Stando a quanto emerso, dunque, la protagonista si è trovata ad affrontare dei momenti davvero molto particolari e difficili.

Il comportamento della coppia su Instagram

Dalle parole di Ida si è evinto chiaramente il riferimento alla crisi con il compagno Riccardo. I due personaggi, infatti, hanno completamente smesso di apparire insieme. Entrambi, però, hanno fatto capire di non essere interessati a parlare molto della vicenda, specie sui loro rispettivi profili social. Tra le IG Stories della Platano, ci sono solo contenuti relativi alla vita di tutti i giorni, al suo lavoro e alle sponsorizzazioni varie.

Nessun riferimento appare sulla relazione con Riccardo Guarnieri. Ciò che i telespettatori, dunque, ad oggi si stanno domandando è: quale sarà la sorte dei due protagonisti? Torneranno nel parterre di Uomini e Donne oppure decideranno di fare la ricerca della propria anima gemella lontano dalle telecamere? Non ci resta che attendere per scoprirlo. L’intervista della Platano è stata molto lunga, ma per scoprire tutto quello che ha dichiarato ci tocca attendere la pubblicazione del magazine.