Armando Incarnato torna a parlare dello scontro con Maria De Filippi: “Mi ha fatto male” (FOTO)

Armando Incarnato ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui è tornato a parlare dello scontro avuto con Maria De Filippi. Tutti ricorderanno quello che è accaduto tra i due protagonisti, dato che la conduttrice non è solita perdere le staffe.

In tale occasione, però, la padrona di casa si rese conto di atteggiamenti troppo aggressivi dell’esponente del parterre contro la dama Veronica Ursida. Per questo motivo, decise di mettere subito a tacere il suo interlocutore. Dopo tempo, Armando è tornato sulla vicenda ed ha fatto una confessione.

Le confessioni di Armando su Maria De Filippi

La lite tra Armando Incarnato e Maria De Filippi è stato, forse, l’evento più discusso di tutta questa stagione di Uomini e Donne. La conduttrice perse la brocca contro il concorrente a seguito dei ripetuti attacchi di quest’ultimo contro la sua ex Veronica. Maria notò troppa arroganza e irruenza nei suoi modi, pertanto, lo invitò a tacere adoperando dei modi parecchio scontrosi. A distanza di mesi, Armando è tornato sulla vicenda durante l’intervista al magazine del programma.

Incarnato ha detto di stimare molto la moglie di Maurizio Costanzo, per tale ragione, è rimasto malissimo nel ricevere quel severo rimprovero proprio da lei. Ad ogni modo, dopo quell’episodio, le cose tra i due si sono appianate, sta di fatto che il cavaliere ha potuto proseguire tranquillamente la sua permanenza all’interno dello studio di Canale 5. Nel corso dell’intervista, però, sono stati affrontati anche altri temi. (Continua dopo la foto)

Incarnato e il rapporto con le donne e con sua figlia

Dopo aver parlato di Maria De Filippi, Armando Incarnato ha menzionato anche la bellissima amicizia nata con Roberta Di Padua. I due sembrano essere molto in sintonia, così come rivelato da lei durante una diretta su Instagram. Chissà che quest’amicizia non si trasformi in qualcos’altro. Per il momento, però, nella vita di Armando pare ci sia una sola donna, sua figlia Michelle.

In questi giorni sta trascorrendo le vacanze in sua compagnia e si sta cimentando nel ruolo di padre a tempo pieno. Durante alcune Instagram Stories, il cavaliere si è sfogato dicendo che fosse un ruolo parecchio duro e impegnativo. Tuttavia, considerando l’amore che nutre nei suoi confronti, è un impegno che si prenderebbe per tutta la vita. Purtroppo, però, la ragazzina non vive a Napoli con lui, ma con sua madre, ex compagna di Incarnato.