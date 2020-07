Meghan Markle finisce in tribunale “Non mi hanno protetta”

Colpo di scena per Meghan Markle, la moglie di Harry attacca i Reali in tribunale e li accusa di non averla protetta

Sembra che il piano di Lady Sussex, alias Meghan Markle, stia per andare in porto. A dire il vero è un colpo di scena quello che sta accadendo, con la moglie di Harry che attacca i Reali in tribunale. La Markle infatti li accusa di non averla protetta, ma perché? Già che i rapporti erano tesi, con quanto sta succedendo lo saranno ancora di più.

Lontana dai Windsor la Markle sta facendo delle cose che comprometteranno il rapporto con la famiglia reale. Di certo la famiglia di Harry non è una famiglia qualsiasi e sapranno bene come difendersi. In tribunale è stato dato un poderoso attacco alla famiglia reale. Infatti, gli avvocati dei duchi del Sussex stanno combattendo una vera battaglia contro il giornale Mail on Sunday.

Meghan Markle si lamenta della mancata protezione da parte dei reali

Il giornale ha pubblicato una lettera che la Markle ha scritto al padre senza che le abbia dato il suo consenso. La querela è stata avanzata anche per una sorta di bullismo che il giornale avrebbe osato fare nei confronti della duchessa. Infatti, per diverso tempo ha descritto la duchessa come se fosse una megera.

Il ritratto trascritto dal giornale non è la verità e la Markle ha fatto causa. Dalle indiscrezioni è emerso che i Reali non hanno fatto nulla per proteggere Meghan dai tabloid mentre era incinta. Nel corso della prima udienza Harry e Meghan hanno perso, ma non si sono arresi. Il legale in aula ha anche letto un documento in cui la duchessa di Sussex dichiara di non aver mai avuto protezione dalla famiglia reale mentre era incinta.

La famiglia reale attaccata dalla Markle

Tutto questo le ha causato uno stress fortissimo ed è stata anche impedita a potersi difendere. Oltre a questo, ha anche parlato del royal wedding. Pare che il costo per i contribuenti sia stato di 30 milioni di sterline. Meghan ha detto che per la famiglia reale c’è stato un guadagno di circa un miliardo di sterline.

Insomma, tanti gli attacchi per la famiglia reale da parte di Harry. Si tratta di una situazione certamente imbarazzante e chissà cosa dirà la regina! Ma come la prenderà Harry? Il principe cosa dirà dell’attacco sferrato dalla moglie ai suoi parenti più stretti? Vedremo!