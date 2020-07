Sonny Di Meo si sfoga contro Temptation Island: “È davvero triste…” poi confessioni su Sara

In queste ore, Sonny Di Meo ha registrato delle Instagram Stories nelle quali ha parlato di Temptation Island ed ha spiegato cosa pensa realmente della trasmissione. Il giovane ci è andato giù in modo parecchio pesante, specie per quanto riguarda alcune situazioni.

Nel dettaglio, ha detto di reputare davvero triste il comportamento di alcune persone, che aspettano di andare in televisione per sbugiardare in modo così becero la propria relazione. Inoltre, ha fatto anche delle confessioni su Sara.

Il pensiero di Sonny su Temptation Island

Molti fan hanno chiesto a Sonny Di Meo di esprimere il suo pensiero in merito a Temptation Island. Il giovane, allora, ha colto la palla al balzo per manifestare tutto il suo dissenso nei confronti di alcuni protagonisti. Sonny non ha fatto nomi specifici, ma si è limitato ad esporre un ragionamento generico in merito alla questione. Nello specifico, ha spiegato che non riesce a spiegarsi come sia possibile che alcune persone riescano a tradirsi con così tanta semplicità, dinanzi tutta Italia.

A suo avviso, questa è una cosa davvero ridicola e meschina. Inoltre, ha posto l’accento anche su di un’altra questione molto importante. Un fan gli ha fatto notare che spesso si decide di partecipare a tali trasmissioni in quanto danno tanta visibilità. Di Meo non ha potuto negare la veridicità di tali affermazioni, ma poi ha detto che è impensabile mettere a repentaglio la propria storia d’amore per un po’ di esposizione mediatica. Questo ovviamente, può avvenire solo nel caos in cui non si provi amore vero. (Continua dopo la foto)

Di Meo parla anche di Sara

Da lì in poi si è aperto un dibattito con i fan, i quali hanno manifestato anche le loro idee in merito al programma. Molti hanno detto che i motivi che spingono le coppie a tradirsi risiedono nel fatto che non si provano più sentimenti reali, ma si ha paura ad ammetterlo. Pertanto, nel reality si dà libero sfogo alle proprie repressioni. Oltre che parlare di Temptation Island, però, Sonny Di Meo ha parlato anche della sua Sara.

In merito a questo ha detto che presto darà luogo ad una diretta insieme a lei dato che i fan la stanno chiedendo moltissimo. Inoltre ha detto che prenderebbe parte al reality show, anche se non in questo momento specifico, perché la sua storia con la Shaimi è davvero troppo recente.