Pierluigi Diaco nella bufera, post choc contro personaggi della Rai. Poi cancella ma è troppo tardi

Pierluigi Diaco fuori da Rai Uno

Negli ultimi giorni gli occhi dei media sono tutti puntati su Pierluigi Diaco. Chi lo segue sa benissimo che ha un carattere molto scontroso e dopo lo sfogo avuto nei confronti di una sua collega è accaduto un vero e proprio putiferio. Adesso si parla del su futuro in Rai e TvBlog ha lanciato un’indiscrezione bomba.Il conduttore potrebbe concludere molto presto la sua avventura sulla con Io e Te.

Infatti pare proprio che il suo talk non sia stato confermato per il prossimo autunno e questo lo vedrebbe via dai palinsesti. Lo scorso anno Io e Te prese il posto di Vieni da me ma per quest’anno Coletta non lo avrebbe valutato. Quale sarà dunque il futuro del giornalista?

Il conduttore si dice vittima di un linciaggio mediatico

Secondo alcune indiscrezioni lanciate sempre da TvBlog per Pierluigi Diaco potrebbero aprirsi le porte di Rai 2 in seconda serata. In questi giorni il conduttore è stato vittima (come lui stesso si è definito) di un forte linciaggio nei suoi confronti. “Resisterò a questo schifoso linciaggio mediatico, ha dichiarato. Se qualcuno osa ancora sostenere che io abbia tirato una sedia ad una conduttrice con cui ho collaborato a Uno mattino procedo per vie legali.

Successivamente, però, Pierluigi Diaco ha postato un Tweet che ha scatenato una nuova polemica. Il conduttore nonostante si sia subito reso conto del suo sbaglio, cancellando il post, non ha fatto in tempo per evitare l’ennesima bufera. Infatti, la rete non perdona e in pochi istanti le sue parole hanno fatto il giro del web:

“I mandanti del linciaggio mediatico ai miei danni – ha scritto il presentatore di Rai1 – sono Fabrizio (il delinquente con il culto di sé), il suo lacchè Gabriele (il servo) e Francesco (il ‘rosicone uncino’). Come scriveva Pasolini ‘io so. Ma non ho le prove. Io so perché sono un intellettuale’. Non mi fate paura”.

La lite con Matano

Se da un lato Dagospia dichiara che Pierluigi Diaco e Matano abbiano litigato per colpa di Lorella Cuccarini, dall’altro lato lo stesso Alberto non smentisce la notizia. Perchè? Alberto D’Agostino ancora una volta ha voluto lanciare una ‘bomba’ mettendo in serie difficoltà il noto conduttore di Io e te. Quest’ultimo infatti ricordiamo che ha smentito la rissa, confermando però la discussione. Chi avrà ragione?