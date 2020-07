Lorella Cuccarini la somiglianza è incredibile “siamo due gocce d’acqua, così dicono” (FOTO)

Lorella Cuccarini, le vacanze in famiglia condivise con il suo pubblico

Lorella Cuccarini siamo abituati a vederla ogni giorno in TV, anzi eravamo abituati dato che adesso la sua trasmissione è andata in vacanza. Da settembre ha condiviso la conduzione de La vita in diretta con Alberto Matano. Sono stati forse gli unici a non essersi fermati durante il periodo dell’emergenza sanitaria. Hanno scelto di continuare a fare compagnia al pubblico che infatti oggi non li cambierebbe proprio con nessuno. Gli ascolti parlano chiaro, hanno raggiunto cifre record.

Lorella è una tra le conduttrici più amate, i suoi ammiratori adesso che non possono seguirla in TV, scelgono di seguirla on-line, sui social dove rende partecipi tutti circa le sue vacanze estive. Così in questi giorni ha pubblicato lo scatto insieme alla figlia che ha lasciato tutti senza parole visto che si somigliano tantissimo, sembrano essere sorelle.

Lorella Cuccarini, l’amore verso la sua grande famiglia, i 4 figli sono la sua vita

Lorella Cuccarini è sposata e con Silvio Carpita ormai dal 2011 ed insieme hanno quattro figli bellissimi. Sara è la primogenita è nata nel 94, 2 anni dopo invece è nato Giovanni. Poi nel 2000 hanno allargato la famiglia con la nascita dei due gemelli Giorgio e Chiara.

Chiara più che essere la gemella di Giorgio sembra essere la gemella della mamma. Sembrano molto unite, tanto da condividere anche le vacanze estive cosa che ormai non tutti i ragazzi sono soliti fare.

La bellezza della figlia Chiara lascia tutti diasarmati

Chiara è bellissima, infatti in quella foto ha totalmente oscurato la mamma, è stata lei a ricevere i migliori complimenti di tutti i follower. Addirittura tra tanti commenti si legge chi le chiede se si tratta di un fotomontaggio o di una semplice foto.Ma cosa fa la ragazza nella vita? Al momento gioca a calcio nella Roma, ama tantissimo questo sport, non per niente è una ragazza particolare, speciale. Lei e la sua mamma sono semplici ma proprio per la semplicità sono ampiamente premiate da coloro che le riempiono di bellissime parole.

Per quanto riguarda Lorella, quando potremo rivederla in tv? Non si sa. Perchè le luci de La vita in diretta torneranno ad accendersi a settembre ma alla conduzione ci sarà soltanto Matano. Di lei non si sa nulla, anzi era venuto fuori che non avrebbe condotto una seconda volta il programma. Quindi chi ci sarà al suo posto e quali progetti avrà lei? Intanto è il momento di godersi le vacanze estive, al resto ci penserà poi.