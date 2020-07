Il Segreto, puntata del 9 luglio 2020: Don Julian perde la vita

Il Segreto con la puntata del 9 luglio 2020 torna in onda su Canale 5 alle 15.45. Pepa è riuscita con uno stratagemma ad impadronirsi del ricettario del medico di famiglia Montenegro, così da poter scrivere con l’aiuto di Emilia un permesso per poter andare a trovare Angustias. In realtà, il suo scopo è quello di trovare la cartella clinica dove è scritto che la moglie di Tristan non è mai stata incinta di Martin e dire così la verità al Castro. Ci riuscirà?

Nella puntata de Il Segreto di domani, Pepa tornerà al paesino, pronta a raccontare tutto al suo bel capitano. Peccato che Tristan non sia alla locanda. Il Castro è andato a fare visita alla moglie, preoccupato per le sue condizioni di salute. La donna è in preda alle allucinazioni e per giunta incinta. Un connubio che fa poco sperare per il bimbo che la donna porta in grembo. Juan invece sarà indeciso se partire per Parigi con la borsa di studio e lasciare Soledad.

Il Segreto puntata di giovedì 9 luglio 2020

Le trame della puntata della soap opera Il Segreto svelano che Don Julian capirà di essere stato ingannato da Pepa. Il medico vorrà incontrare la levatrice per farle una ramanzina, ma verrà sorpreso da una inaspettata scoperta. Dopo essere salito in carrozza, l’uomo leggerà la cartella clinica di Angustias e si renderà conto che Pepa aveva ragione. La sua paziente ha finto di essere incinta di Martin. A quel punto, Don Julian sarò deciso ad affrontare Francisca.

Pedro, nel frattempo, sarà costretto a seguire le direttive della Montenegro, decisa a mettere i bastoni tra le ruote a Raimundo. L’Ulloa sta cercando di ottenere i permessi per costruire la locanda, ma la sua ex amante non ha alcuna intenzione di aiutarlo. Al contrario, vorrà che tutti i suoi sogni vengano infranti. Alla fine, come raccontano le anticipazioni della prima stagione de Il Segreto, l’Ulloa avrà la meglio.

La scelta di Juan Castaneda

Domani, giovedì 9 luglio 2020, andrà in onda su Canale 5 un’altra puntata della soap Il Segreto in replica. In essa, vedremo Don Julian arrivare alla Casona per parlare con Francisca. Il medico vorrà sapere come mai lei e Angustias l’hanno ingannato. Purtroppo l’uomo si sentirà male, accusando un infarto. Francisca lo salverà somministrandogli le medicine di cui ha bisogno?

Inoltre, nell’episodio di domani de Il Segreto, Juan dirà a Soledad di aver deciso di rimanere al paesino. I due si baceranno con passione. Qualcuno però potrebbe averli visti di nascosto…