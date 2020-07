Tempesta d’amore, spoiler dal 13 al 17 luglio 2020: Franzi ha un incidente

In arrivo le nuove puntate di Tempesta d’amore su Rete 4 dal 13 al 17 luglio 2020. Protagonista sarà Franzi, che si riavvicinerà a Tim dopo aver scoperto parte della verità. Purtroppo, la giovane non sarà molto fortunata visto che avrà un grave incidente. Natasha invece dovrà accettare l’idea che suo padre sia malato.

L’uomo non si presenterà ad una visita medica e Natasha sarà molto preoccupata. Nei prossimi episodi della soap Tempesta d’amore inoltre, Andrè allontanerà Linda ma finirà per pentirsi molto presto della sua decisione.

Tempesta d’amore anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2020 su Rete 4

Ci sarà un riavvicinamento tra Tim e Franzi dopo che quest’ultima verrà a sapere che non c’entrava nulla con la proposta di lavoro che ha ricevuto. Gli spoiler di Tempesta d’amore svelano poi che il padre di Natasha peggiorerà progressivamente e che ha urgente bisogno di aiuto. Nadja brucerà di gelosia quando verrà a sapere che Tim ha deciso di dare lezioni di equitazione a Franzi e così metterà in atto un piano per liberarsi della rivale in amore.

Stando alle anticipazioni di Tempesta d’amore, Nadja farà in modo che Franzi cada da cavallo, così da metterla fiori gioco e avere Tim tutto per sé. Nel frattempo, Andrè allontanerà Linda, credendo che tra lei e il suo rivale in amore, con il quale ha cenato, possa esserci del tenero. Linda non la prenderà affatto bene.

L’incidente di Franzi

Il piano di Nadja avrà un esito inaspettato. Franzi, dopo essere caduta da cavallo, verrà trasportata in ospedale, dove Tim la curerà con amore. Intanto, nelle puntate settimanali di Tempesta d’amore, Natasha scoprirà la verità su suo padre e sul reale motivo per il quale la ha raggiunta. Schweitzer, in ansia per la sua salute, fisserà un appuntamento con uno specialista.

Nelle puntate della soap opera tedesca Tempesta d’amore in onda su Rete 4 dal 13 al 17 luglio 2020, Lucy indagherà sullo strano incidente di Franzi, capendo che c’è qualcosa sotto. In ospedale, Tim non ce la farà più a fare i conti con la sua coscienza e così confesserà alla zia di essere proprio lui il responsabile della rovina del loro frutteto.

Natasha, suo malgrado, capirà che suo padre è molto malato e dovrà fare i conti con la triste realtà dei fatti. Infine, Christoph verrà a sapere che Annabelle sta per concludere un affare in Tailandia. Anche in questo caso, la perfida dark lady ha pianificato tutto… cosa avrà in mente Annabelle?