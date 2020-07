Uomini e Donne, ex tronista di Maria De Filippi di nuovo in ospedale: “Non è stato semplice…”

Leonardo Greco torna in ospedale per una visita di controllo

L’ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco ha trascorso dei mesi particolarmente difficili. Purtroppo l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha contratto il Covid-19 ed è stato ricoverato in ospedale per un paio di settimane. Per fortuna il ragazzo ha superato brillantemente la malattia e ora è solo un brutto ricordo. A distanza di alcune settimane il giovane è tornato all’Ospedale Sacco del capoluogo lombardo per fare una visita di controllo.

A comunicare il tutto ci ha pensato lui stesso su Instagram dove ha ricordato i momenti bui passati in quella struttura. “Non è stato semplice, sono stato da subito avvolto da mille ricordi e mille pensieri, fino a quando sono passato davanti al padiglione dove ero ricoverato. Lì mi è venuto il magone, non lo nascondo. Ho provato una sensazione indescrivibile…”, ha scritto Greco che ha avuto un ricordo traumatico quando si è recato li per fare una semplice visita.

L’ex tronista di Uomini e Donne segnato dal Coronavirus

Durante il suo sfogo su Instagram, Leonardo Greco oltre a parlare delle difficoltà emotive che ha avuto una volta entrato in ospedale, ha confessato ai follower che ancora non è riuscito a superare quei brutti momenti. “So che ho ancora degli strascichi che mi porto dietro. I medici mi hanno confermato che moltissimi pazienti hanno problemi legati a tristezza e sconforto. Li ho avuti anch’io…”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Giorni fa il ragazzo aveva rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine parlando proprio di quando era ricoverato per essere affetto da Coronavirus. Il giovane ha detto anche di essere consapevole che a poco a poco sta riuscendo a vincere questa sfida personale: “Sono consapevole che ne sto uscendo da questa situazione. Sono consapevole che ne sto uscendo come una persona migliore…”.

Leonardo Greco e il pensiero per i malati da Covid-19

Prima di concludere il suo sfogo su Instagram, l’ex protagonista del dating show di maria De Filippi ha avuto un pensiero per tutte quelle persone che sono affette ancora da Covid-19. Ma ha avuto un pensiero pure per la gente che è entrata in depressione a causa di questo micidiale virus.

“Per tutti quelli che ancora ne sono dentro vi voglio dire FORZA! LA VITA È MERAVIGLIOSA…”, ha scritto Leonardo Greco sul social network ricevendo il pieno appoggio da parte dei suoi follower.