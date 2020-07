The Resident 2 arriva su Rai 1 dal 14 luglio 2020 in prima serata

Tantissime le novità che aspettano i telespettatori di Rai 1. Da segnalare senza dubbio l’arrivo della seconda stagione della serie ospedaliera con Matt Czuchry The Resident 2. La prima puntata andrà in onda sulla prima rete martedì 14 luglio 2020. Ogni puntata si compone di tre episodi per un totale di 23.

The Resident 2 ha visto il suo esordio su Fox Life nel 2018 e dal 14 luglio sarà visibile in chiaro su Rai 1. Fox Life, ora definitivamente chiuso, ha trasmesso otto episodi della seconda stagione del medical drama. I protagonisti dovranno risolvere complicati casi medici senza apparente spiegazione, confrontandosi spesso con scelte etiche. Inoltre, parallelamente alle loro carriere professionali, vengono raccontate le vicende personali di ognuno di essi.

The Resident 2 in onda dal 14 luglio 2020 su Rai 1

Nella seconda stagione del medical drama su Rai 1, vedremo Julian venire a conoscenza di una sconcertante novità. La Quovadis, azienda che rifornisce l’ospedale in cui lavora, sembra coinvolta in strani affari e il suo unico scopo è quello di aumentare gli incassi, costi quel che costi. Dopo aver scoperto un retroscena su questa azienda, Julian sarà indeciso sul da farsi: romperà ogni rapporto con la Quovadis o accetterà le sue condizioni?

Inoltre, in The Resident 2 sarà alta l’attenzione sul rapporto tra Nicolette e Condrad. Il dottor Hawkins sa bene di aver sbagliato in passato e i suoi errori non gli lasciano pace. Tuttavia, è consapevole di aver sbagliato e proverà a rimediare, anche per tentare di far funzionare il suo rapporto con la Nevin. Nel frattempo, Devon sta per sposarsi, anche se un imprevisto lo destabilizzerà.

Il cast del medical drama

Nel cast della seconda stagione di The Resident ritroveremo le colonne portanti Conrad Hawkins (Matt Czuchry) alle prese con il complicato e allo stesso tempo intenso rapporto con Nicolette Nevin (Emily VanCamp). Confermato anche Devon Pravesh (Manish Dayal) e gli attori Glenn Morshower e Malcom Jamal Warner. Ci saranno diverse new entry, tra le quali la dottoressa Kitt Voss, interpretata da Jane Leeves e la dottoressa Julian Lynn che avrà invece il volto di Jenna Dewan.

Appuntamento dunque con The Resident 2 con la prima puntata il 14 luglio 2020 su Rai 1. Dopo la messa in onda, i vari episodi dovrebbero come sempre essere caricati e resi disponibili sul portale Rai Play. per vedere la serie Tv in streaming è possibile utilizzare Now Tv e Sky Go. Ricordiamo invece che la prima stagione completa del medical drama è fruibile su Rai Play.